Miles siguieron la expedición al fondo del mar: un llamado a comunicar la ciencia

El especialista también reflexionó sobre el porqué de la respuesta emocional del público: "Creo que estimuló ese afán descubridor de los humanos: descubrir nuevos mundos, los secretos, lo que se ve por primera vez". En esa línea, hizo hincapié en que existen también "mundos ocultos" por explorar cerca nuestro, como el interior de una selva o la microfauna del suelo, espacios que siguen esperando una mirada mediática como la que se dio al fondo marino.