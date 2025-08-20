Reviví “El detrás de escena”: el nuevo ciclo de charlas de LA GACETA sobre periodismo, algoritmos y fake news

En el marco de su aniversario número 113, LA GACETA lanzó el ciclo de charlas “El detrás de escena”, un espacio para reflexionar sobre el periodismo en tiempos de algoritmos, fake news e inteligencia artificial. La propuesta invita al público a ingresar en la redacción del diario y conocer cómo se construye la agenda informativa.
La primera charla se titula “Vivir conectados: información, fake news e IA” y está dirigida especialmente a estudiantes universitarios. Se analizó el impacto del periodismo en la era del clic, el rol de los periodistas en medio del constante flujo de opiniones y el lugar de la verdad en un ecosistema digital atravesado por algoritmos.
El encuentro contó con la participación de los periodistas Pablo Hamada, Gabriela Baigorrí y Matías Auad, con la moderación de José Názaro.