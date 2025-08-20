Secciones

Reviví “El detrás de escena”: el nuevo ciclo de charlas de LA GACETA sobre periodismo, algoritmos y fake news

Se realizó el primer encuentro del ciclo, titulado “Vivir conectados: información, fake news e IA”.

Hace 32 Min

En el marco de su aniversario número 113, LA GACETA lanzó el ciclo de charlas “El detrás de escena”, un espacio para reflexionar sobre el periodismo en tiempos de algoritmos, fake news e inteligencia artificial. La propuesta invita al público a ingresar en la redacción del diario y conocer cómo se construye la agenda informativa.

La primera charla se titula “Vivir conectados: información, fake news e IA” y está dirigida especialmente a estudiantes universitarios. Se analizó el impacto del periodismo en la era del clic, el rol de los periodistas en medio del constante flujo de opiniones y el lugar de la verdad en un ecosistema digital atravesado por algoritmos.

El encuentro contó con la participación de los periodistas Pablo Hamada, Gabriela Baigorrí y Matías Auad, con la moderación de José Názaro

Temas José NazaroMatías AuadGabriela BaigorríPablo HamadaIA
“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

Polémicas dichos de una senadora cordobesa: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados”

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

Reinician la búsqueda en el Cementerio del Norte de personas desaparecidas durante la dictadura

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires

"Coherencia, por favor": el doloroso reclamo de una profesora tucumana durante la marcha por la Ley de Discapacidad

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

La Libertad Avanza denuncia "proscripción" tras el fallo de la Junta Electoral en los comicios de Alberdi

Emergencia en Discapacidad: se movilizaron en Tucumán y el resto del país en contra del veto de Milei

Gladys Medina, sobre la sesión en el Congreso: “Vamos a acompañar a favor de los jubilados y de las personas con discapacidad”

¿Qué le dijo Nico Vázquez a Gimena Accardi cuando ella le confesó su infidelidad?

Luck Ra sorprendió al revelar su nombre completo y su particular vínculo con un prócer argentino

El filoso comentario de Georgina Barbarossa sobre Nico Vázquez que generó revuelo en las redes

