Detienen a presuntos miembros de una banda de rompevidrios en Tucumán

De acuerdo con lo informado por el subcomisario Emmanuel Zamorano, la causa inicia a partir de la denuncia de un hombre, quien relató que el pasado cinco de agosto, mientras conducía su camioneta, al detenerse en un semáforo, ubicado en avenida Aconquija al 2.000, escuchó un sonido en la parte de atrás del rodado y observó como un desconocido sustraía una mochila donde llevaba una computadora y 3.000 dólares, además de varios documentos que acababa de retirar del banco.