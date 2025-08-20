Secciones
Seguridad

Detienen a presuntos miembros de una banda de rompevidrios en Tucumán

La causa se inició tras la denuncia de un hombre, víctima de un robo en Yerba Buena a principios de agosto.

Hace 1 Hs

Tras la investigación de un robo bajo la modalidad rompevidrios, personal de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Yerba Buena concretó una serie de allanamientos con importantes hallazgos y detenciones.

De acuerdo con lo informado por el subcomisario Emmanuel Zamorano, la causa inicia a partir de la denuncia de un hombre, quien relató que el pasado cinco de agosto, mientras conducía su camioneta, al detenerse en un semáforo, ubicado en avenida Aconquija al 2.000, escuchó un sonido en la parte de atrás del rodado y observó como un desconocido sustraía una mochila donde llevaba una computadora y 3.000 dólares, además de varios documentos que acababa de retirar del banco.

Según reconstruyeron los investigadores, el malviviente rompió la ventanilla, se llevó las pertenencias y escapó a bordo de una motocicleta en la que lo esperaba su cómplice. La víctima sumó como dato que la computadora tenía un sistema de rastreo y la señal permitió que fuera hallada tirada en un descampado ubicado cerca del barrio ATE.

En consecuencia, las pesquisas y el relevamiento de las cámaras permitieron visualizar a las personas que descartaron allí la mochila. 

“A raíz del trabajo realizado se logró la identificación de las personas involucradas en el Ilícito y los medios de movilidad utilizados, y permitió establecer que se trataría de un grupo de criminales organizados, quienes operan a la salida de las entidades bancarias y usan siempre el mismo modus operandi por lo que se solicitaron las medidas Judiciales correspondientes”.

De esta manera,  se concretaron siete allanamientos, y en cuatro de las viviendas allanadas se produjo el secuestro de un lápiz metálico, una herramienta tipo T, ambos elementos comúnmente usados en este tipo de delitos, además de dos vehículos, celulares, un casco y prendas de vestir que fueron utilizadas durante el hecho.

Todos estos elementos quedaron a disposición de la Justicia para el avance de la investigación. Asimismo, los principales investigados de 29 y 34 años fueron aprehendidos, y un tercer hombre resultó demorado por resistencia a la autoridad.

