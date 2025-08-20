Gladys Medina, sobre la sesión en el Congreso: “Vamos a acompañar a favor de los jubilados y de las personas con discapacidad”

La diputada nacional y candidata por el Frente Tucumán Primero, Gladys Medina, anticipó la postura que llevará junto a su bloque en la maratónica sesión prevista para este martes en el Congreso. “Ya estamos en Buenos Aires, a pocos metros del recinto, preparando la reunión del bloque Independencia para terminar de definir posiciones. Lo más importante es que hoy vamos a votar a favor de los jubilados y de los discapacitados”, aseguró en diálogo con LA GACETA.