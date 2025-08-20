Gladys Medina, sobre la sesión en el Congreso: “Vamos a acompañar a favor de los jubilados y de las personas con discapacidad”

La diputada nacional y candidata por el Frente Tucumán Primero, Gladys Medina, anticipó la postura que llevará junto a su bloque en la maratónica sesión prevista para este martes en el Congreso. “Ya estamos en Buenos Aires, a pocos metros del recinto, preparando la reunión del bloque Independencia para terminar de definir posiciones. Lo más importante es que hoy vamos a votar a favor de los jubilados y de los discapacitados”, aseguró en diálogo con LA GACETA.
La diputada reconoció que su espacio tuvo un cambio de postura respecto a algunos temas sensibles. “En su momento me tocó votar en contra de los jubilados para defender la paz social, pero entendemos la situación actual. A este sector le han quitado remedios, con salarios que no alcanzan, y el Estado no puede mirar para otro lado”, remarcó.
En cuanto a la relación con el gobernador Osvaldo Jaldo, sostuvo que las decisiones del bloque se toman en acuerdo con la Casa de Gobierno. “Estamos en contacto permanente, trabajamos juntos y siempre consensuamos cuál será nuestra posición”.
Camino electoral
De cara a los comicios del 26 de octubre, Medina se mostró confiada en el triunfo del oficialismo provincial. “No salimos ahora a hacer campaña, venimos trabajando todos los días, recorriendo barrios, pueblos y ciudades. En Tucumán se están inaugurando escuelas, rutas, obras públicas, insumos para hospitales. El dinero de los tucumanos vuelve a los tucumanos”, destacó.
La diputada valoró especialmente el liderazgo de Jaldo al frente de la lista. “Nuestro espacio lleva la mejor carta: Osvaldo Jaldo es el mejor candidato, no solo de Tucumán sino del país. Es un honor poder acompañarlo”, afirmó.