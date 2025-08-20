Contra los discursos de odio y la discrimación

Convenio

Por otra parte, la Escuela de Gobierno de la Provincia de Tucumán firmó un convenio de cooperación académica e institucional con la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina (Aajra), en el marco del Mes de la Abogacía. El acuerdo busca promover la capacitación, el intercambio de experiencias y el desarrollo de actividades conjuntas que fortalezcan la formación profesional y el compromiso ciudadano. Participaron el Colegio de Abogados. Hernán Najelson, de los Abogados Judíos, destacó el valor de la capacitación en contra del discurso de odio y de la discriminación.