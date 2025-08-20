Secciones
Contra los discursos de odio y la discrimación

Presentación del libro de juicios en ausencia y acuerdo de Gobierno, Colegio de Abogados y Abogados Judíos.

Franco Fiumara (al fondo de la mesa), en su visita a LA GACETA. Franco Fiumara (al fondo de la mesa), en su visita a LA GACETA.
Hace 3 Hs

Tras la presentación, el lunes, del libro “La implementación de los juicios en ausencia”, de Franco Fiumara, en el Colegio de Abogados, visitaron LA GACETA el autor; Hernán Najelson (presidente de la Asociación de Abogados Judíos-Aajra-); Agustín Ulanovsky (secretario de Aajra); Katherina Mazzuco (subsecretaria de Gobierno de la Provincia); Hugo Navas (coordinador general de la Escuela de Gobierno de la Provincia); el rabino Salomón Nussbaum; Martín Terán (vicepresidente del Colegio de Abogados) y Alberto López Domínguez (presidente del Colegio de Abogados). 

Fueron recibidos por el secretario de Redacción Roberto Delgado. Se destacó la importancia de la ley sobre juicios en ausencia, a través de la cual se podrá juzgar a los responsables de atentados como los de la AMIA y de crímenes de terrorismo y de lesa humanidad.

Convenio

Por otra parte, la Escuela de Gobierno de la Provincia de Tucumán firmó un convenio de cooperación académica e institucional con la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina (Aajra), en el marco del Mes de la Abogacía. El acuerdo busca promover la capacitación, el intercambio de experiencias y el desarrollo de actividades conjuntas que fortalezcan la formación profesional y el compromiso ciudadano. Participaron el Colegio de Abogados. Hernán Najelson, de los Abogados Judíos, destacó el valor de la capacitación en contra del discurso de odio y de la discriminación.


