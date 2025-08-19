Jaldo pidió ponerse “la camiseta de Tucumán” para el 26 de octubre

El mandatario provincial agradeció el respaldo popular que lo llevó a la conducción de la provincia y recordó que “los problemas en democracia se solucionan con esa herramienta poderosa que es el voto”. En esa línea, convocó a la militancia a trabajar de cara a las elecciones nacionales: “El 26 de octubre se juega el futuro de la provincia de Tucumán. Este gobernador salió de la oficina y se puso al frente de la campaña para ganar las elecciones en la provincia de Tucumán”.