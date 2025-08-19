Jaldo pidió ponerse “la camiseta de Tucumán” para el 26 de octubre

En su visita a Villa Quinteros, el gobernador y vicepresidente del Partido Justicialista, Osvaldo Jaldo, sostuvo que la fuerza política que conduce tiene la responsabilidad de garantizar la gobernabilidad y defender los intereses de los tucumanos.
El mandatario provincial encabezó el encuentro del que participaron el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el ministro del Interior, Darío Monteros, el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz; el subsecretario de Salud, Marcelo Montoya; el director de Transporte, Sergio Apestey, el director de Grandes Comunas, Sergio Castro; la intententa de Aguilares, Gimena Mansilla; el comisionado comunal local, Gustavo Marcial, concejales y comisionados comunales.
“Más que nunca tenemos que estar los tucumanos y tucumanas juntos, tenemos que estar unidos. Hoy dependemos exclusivamente de lo que hagamos en la provincia, dependemos de los roles y funciones que cada uno venimos cumpliendo”, afirmó Jaldo.
El mandatario provincial agradeció el respaldo popular que lo llevó a la conducción de la provincia y recordó que “los problemas en democracia se solucionan con esa herramienta poderosa que es el voto”. En esa línea, convocó a la militancia a trabajar de cara a las elecciones nacionales: “El 26 de octubre se juega el futuro de la provincia de Tucumán. Este gobernador salió de la oficina y se puso al frente de la campaña para ganar las elecciones en la provincia de Tucumán”.
Asimismo, destacó la importancia de la unidad del peronismo en el territorio: “Hoy tenemos que dejar las diferencias personales y políticas de lado, para ponernos una sola camiseta que se llama Tucumán. Entre todos tenemos que defender Tucumán, tenemos que defender la patria chica que se llama Tucumán”.
En referencia a la situación nacional, Jaldo expresó: “No vamos a ser vendidos de nadie, de rodillas ante nadie, solo ante Dios”. Y reafirmó que la provincia tomó medidas para garantizar la gobernabilidad durante el período que resta de su gestión.
El gobernador concluyó su mensaje con un llamado a sostener un Estado presente y comprometido: “Queremos cuidar a nuestros docentes, queremos cuidar a quienes nos cuidan la salud, queremos cuidar con nuestra policía la seguridad de los vecinos, queremos un Estado que esté a la par de la gente y que solucione los problemas de los tucumanos y tucumanas”.