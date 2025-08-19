Secciones
Jaldo pidió ponerse “la camiseta de Tucumán” para el 26 de octubre

El vicepresidente del PJ Tucumán encabezó un acto político luego de realizar inauguraciones en la comuna sureña.

Hace 2 Hs

En su visita a Villa Quinteros, el gobernador y vicepresidente del Partido Justicialista, Osvaldo Jaldo, sostuvo que la fuerza política que conduce tiene la responsabilidad de garantizar la gobernabilidad y defender los intereses de los tucumanos.

El mandatario provincial encabezó el encuentro del que participaron el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el ministro del Interior, Darío Monteros, el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz; el subsecretario de Salud, Marcelo Montoya; el director de Transporte, Sergio Apestey, el director de Grandes Comunas, Sergio Castro; la intententa de Aguilares, Gimena Mansilla; el comisionado comunal local, Gustavo Marcial, concejales y comisionados comunales.

“Más que nunca tenemos que estar los tucumanos y tucumanas juntos, tenemos que estar unidos. Hoy dependemos exclusivamente de lo que hagamos en la provincia, dependemos de los roles y funciones que cada uno venimos cumpliendo”, afirmó Jaldo.

El mandatario provincial agradeció el respaldo popular que lo llevó a la conducción de la provincia y recordó que “los problemas en democracia se solucionan con esa herramienta poderosa que es el voto”. En esa línea, convocó a la militancia a trabajar de cara a las elecciones nacionales: “El 26 de octubre se juega el futuro de la provincia de Tucumán. Este gobernador salió de la oficina y se puso al frente de la campaña para ganar las elecciones en la provincia de Tucumán”.

Asimismo, destacó la importancia de la unidad del peronismo en el territorio: “Hoy tenemos que dejar las diferencias personales y políticas de lado, para ponernos una sola camiseta que se llama Tucumán. Entre todos tenemos que defender Tucumán, tenemos que defender la patria chica que se llama Tucumán”.

En referencia a la situación nacional, Jaldo expresó: “No vamos a ser vendidos de nadie, de rodillas ante nadie, solo ante Dios”. Y reafirmó que la provincia tomó medidas para garantizar la gobernabilidad durante el período que resta de su gestión.

El gobernador concluyó su mensaje con un llamado a sostener un Estado presente y comprometido: “Queremos cuidar a nuestros docentes, queremos cuidar a quienes nos cuidan la salud, queremos cuidar con nuestra policía la seguridad de los vecinos, queremos un Estado que esté a la par de la gente y que solucione los problemas de los tucumanos y tucumanas”.

