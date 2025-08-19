Secciones
El Gobierno de Kicillof respondió a las críticas de Patricia Bullrich por la inseguridad: "Irresponsable"

"Resulta miserable apropiarse del dolor de las víctimas", aseguró.

Axel Kicillof Axel Kicillof
Hace 2 Hs

La tensión política entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense sumó un nuevo capítulo luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzara fuertes críticas por la situación de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. 

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para rebatir las declaraciones de Bullrich. Allí escribió: “Primero, honrar la verdad: en la Provincia de Buenos Aires los menores de 17 años son punibles por la ley cuando cometen delitos graves. Segundo, el homicidio fue esclarecido y los responsables fueron detenidos por la Policía de la provincia de Buenos Aires”.

En otro pasaje de su mensaje, Alonso cuestionó el uso político de los hechos de violencia y señaló: “Resulta miserable apropiarse del dolor de las víctimas para hacer campaña electoral junto al vergonzoso slogan impulsado por Milei”.

Finalmente, el funcionario redobló las críticas hacia la ministra y sostuvo: “Si realmente le preocupan las víctimas, ocúpese -si es que todavía es ministra- de trabajar por la seguridad. O tenga la dignidad de renunciar para ser candidata y lavarse las manos definitivamente”, sentenció.

