El Gobierno de Kicillof respondió a las críticas de Patricia Bullrich por la inseguridad: "Irresponsable"

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para rebatir las declaraciones de Bullrich. Allí escribió: “Primero, honrar la verdad: en la Provincia de Buenos Aires los menores de 17 años son punibles por la ley cuando cometen delitos graves. Segundo, el homicidio fue esclarecido y los responsables fueron detenidos por la Policía de la provincia de Buenos Aires”.