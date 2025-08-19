Patricia Bullrich arremetió contra el kirchnerismo por la inseguridad en provincia de Buenos Aires

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lanzó este martes fuertes críticas contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por la inseguridad en ese territorio y pidió por la baja de la imputabilidad luego de que dos menores estuvieran involucrados en el brutal asesinato de una mujer en La Matanza frente a su hijo adolescente para robarle el auto.
"Tres delincuentes, dos menores de 17 y uno de 19, asesinaron a Rita frente a su hijo adolescente para robarle el auto en La Matanza. Después de dispararle a quemarropa, fueron a un supermercado como si nada. Ahora ya están identificados, y fueron entregados por sus propias madres", afirmó la funcionaria en su cuenta de X.
Y prosiguió: "¿Cómo buscan zafar? Echándole la culpa a un menor. En la Provincia kirchnerista de Buenos Aires, un asesino de 17 años puede robar, matar y después irse a dormir como si nada".
También sostuvo que el kirchnerismo no solo protege a los delincuentes, también bloquea cualquier discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad.
"Un crimen brutal más en la tierra del kirchnerismo y del inútil de Kicillof. Mientras tanto, los argentinos de bien siguen enterrando a sus seres queridos. Kircherismo Nunca Más", concluyó la ministra.
