Secciones
Política

Patricia Bullrich arremetió contra el kirchnerismo por la inseguridad en provincia de Buenos Aires

A través de sus redes sociales, la titular del Ministerio de Seguridad volvió a pedir por la baja de la edad de imputabilidad.

Patricia Bullrich Patricia Bullrich
Hace 2 Hs

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lanzó este martes fuertes críticas contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por la inseguridad en ese territorio y pidió por la baja de la imputabilidad luego de que dos menores estuvieran involucrados en el brutal asesinato de una mujer en La Matanza frente a su hijo adolescente para robarle el auto.

"Tres delincuentes, dos menores de 17 y uno de 19, asesinaron a Rita frente a su hijo adolescente para robarle el auto en La Matanza. Después de dispararle a quemarropa, fueron a un supermercado como si nada. Ahora ya están identificados, y fueron entregados por sus propias madres", afirmó la funcionaria en su cuenta de X.

Patricia Bullrich arremetió contra los legisladores “corporativistas” tras el revés en Diputados

Patricia Bullrich arremetió contra los legisladores “corporativistas” tras el revés en Diputados

Y prosiguió: "¿Cómo buscan zafar? Echándole la culpa a un menor. En la Provincia kirchnerista de Buenos Aires, un asesino de 17 años puede robar, matar y después irse a dormir como si nada". 

También sostuvo que el kirchnerismo no solo protege a los delincuentes, también bloquea cualquier discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad.

"Un crimen brutal más en la tierra del kirchnerismo y del inútil de Kicillof. Mientras tanto, los argentinos de bien siguen enterrando a sus seres queridos. Kircherismo Nunca Más", concluyó la ministra.

Temas Axel KicillofPatricia BullrichProvincia de Buenos AiresLa Libertad Avanza
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El ministro Luis Petri será candidato y abrió tensiones en la conformación de la lista en Mendoza

El ministro Luis Petri será candidato y abrió tensiones en la conformación de la lista en Mendoza

Lo más popular
Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country
1

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán
2

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores
3

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo
4

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas
5

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez
6

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Más Noticias
Jaldo: Hemos designado al doctor Martín Viola, un profesional con trayectoria reconocida

Jaldo: "Hemos designado al doctor Martín Viola, un profesional con trayectoria reconocida"

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Karina Milei negó tener un reloj valuado en U$S35.000 y criticó a Pamela David

Karina Milei negó tener un reloj valuado en U$S35.000 y criticó a Pamela David

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

La oposición vuelve a presionar en el Congreso con leyes claves

La oposición vuelve a presionar en el Congreso con leyes claves

Causa YMAD: “Estamos ante un caso de corrupción rampante que causó un perjuicio gravísimo a la UNT”

Causa YMAD: “Estamos ante un caso de corrupción rampante que causó un perjuicio gravísimo a la UNT”

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Comentarios