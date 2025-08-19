Patricia Bullrich arremetió contra el kirchnerismo por la inseguridad en provincia de Buenos Aires

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lanzó este martes fuertes críticas contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por la inseguridad en ese territorio y pidió por la baja de la imputabilidad luego de que dos menores estuvieran involucrados en el brutal asesinato de una mujer en La Matanza frente a su hijo adolescente para robarle el auto.