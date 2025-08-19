El BCRA simplificó la carga administrativa a empresas vinculadas al comercio exterior

La importancia del RAyPE

La autoridad monetaria, a cargo de Santiago Bausili, remarcó que la información recabada a través del RAyPE resulta esencial para la elaboración de estadísticas nacionales: “Con la información del RAyPE, el BCRA elabora los Informes de Deuda Externa Privada y de Inversión Extranjera Directa, que se publican trimestralmente. Asimismo, los datos se comparten con el INDEC, que los utiliza como insumos clave para estimar la Balanza de Pagos y la Posición de Inversión Internacional, fortaleciendo así la transparencia y la precisión de las estadísticas nacionales”.