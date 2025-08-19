Secciones
Seguridad

Chaco: encontraron el cuerpo de una mujer de 68 años en un aljibe y detuvieron a su cuidadora

La víctima fue identificada como Mirta Córdoba. Una de sus hijas alertó a la policía luego de encontrar manchas de sangre en el patio.

Hace 1 Hs

Un macabro hallazgo conmociona a Presidencia de la Plaza, en el interior de Chaco, donde una mujer fue encontrada muerta en el interior de un aljibe del patio de su casa.

Todo se descubrió cerca del mediodía en una vivienda ubicada sobre la calle Sargento Cabral, entre Güemes y Antártida Argentina. La víctima fue identificada como Mirta Córdoba, de 68 años.

Según informaron fuentes policiales, fue una de las hijas de la víctima quien dio aviso a las autoridades tras encontrar manchas de sangre y un cuchillo en el patio de la casa de su madre.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría de Presidencia de la Plaza solicitaron la colaboración de los Bomberos, que iniciaron un rastrillaje en la zona.

El operativo terminó con el hallazgo del cuerpo de Córdoba dentro del aljibe de aproximadamente cuatro metros de profundidad, ya sin signos vitales.

La médica del hospital local, Angélica Fernández Longoni, confirmó el fallecimiento de la mujer. La fiscal de Género en turno, Fernanda Abraam, ordenó la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial de Resistencia y del médico policial para avanzar con las pericias.

Como parte de la investigación, una mujer de 40 años que se desempeñaba como cuidadora de la víctima y se encontraba en el lugar, fue demorada. Fue trasladada a sede policial y quedó a disposición de la fiscalía que interviene en la causa.

El hecho fue caratulado, en una instancia inicial, como supuesto homicidio. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias que rodean este lamentable suceso.

