La Foresta se prepara para un fin de semana a puro salto

La equitación tucumana vivirá un fin de semana de alto vuelo en el Establecimiento Ecuestre La Foresta, donde se desarrollará el Torneo Regional de saltos variados, competencia que reunirá a los mejores exponentes del NOA y que promete dos jornadas de emoción, destreza y adrenalina.
El evento, que forma parte de la quinta y sexta fecha clasificatoria para el Campeonato Federal, se llevará a cabo entre el sábado y el domingo, con actividades programadas desde las 9 de la mañana hasta las 18. Será una verdadera fiesta deportiva, con representantes de Salta, Catamarca, Santiago del Estero y todos los clubes de nuestra provincia, en un encuentro que también servirá como termómetro del nivel que atraviesa la disciplina en la región.
El certamen tendrá competencias para todos los niveles. Los que recién se inician en el mundo de la equitación tendrán la posibilidad de participar en pruebas con vallas desde 0,60 metro, una medida accesible que apunta a fomentar la experiencia competitiva sin perder de vista el aprendizaje.
En el otro extremo, los jinetes y amazonas más experimentados se medirán en recorridos de hasta 1,30 metro, una altura que exige precisión, concentración y un vínculo perfecto entre el caballo y su conductor. Cada salto será un desafío técnico y emocional, en el que se pondrá a prueba la destreza individual y la compenetración con el ejemplar.
La competencia central contará con nombres destacados. Entre las amazonas ya confirmaron su participación Vanina Paoletti, Lourdes Solórzano, Martina Piola y Josefina Piola, todas con experiencia en torneos de primer nivel. En el lote de jinetes estarán presentes Tobías Salim, Nahuel Salim, Ricardo Piola y Matías Saravia, representantes de distintas generaciones que buscarán dejar su huella en el concurso.
Su presencia garantiza un espectáculo de calidad, con duelos que seguramente aportarán emoción a cada una de las jornadas.
El armado de pista estará a cargo de Oscar Bolognesi, mientras que los “stewards” serán Agustín y Jorge Nieto.
Este fin de semana, entre relinchos, vallas y la precisión de cada recorrido, La Foresta volverá a convertirse en epicentro de la pasión ecuestre. Los protagonistas ya están listos: caballos y jinetes buscarán volar sobre cada obstáculo.