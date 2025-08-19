La Foresta se prepara para un fin de semana a puro salto

El evento, que forma parte de la quinta y sexta fecha clasificatoria para el Campeonato Federal, se llevará a cabo entre el sábado y el domingo, con actividades programadas desde las 9 de la mañana hasta las 18. Será una verdadera fiesta deportiva, con representantes de Salta, Catamarca, Santiago del Estero y todos los clubes de nuestra provincia, en un encuentro que también servirá como termómetro del nivel que atraviesa la disciplina en la región.