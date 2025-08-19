Condenan a un comerciante por transportar 136 kilos de cocaína tras ser identificado por un peritaje de voz

El fallo, dictado el pasado 28 de julio, consideró probado que Bonilla, conocido en los teléfonos de sus cómplices como “Frío”, era quien daba las órdenes al camionero detenido con el cargamento. El estudio de su voz arrojó una coincidencia mayor al 80%, lo que el tribunal consideró “determinante” para acreditar su identidad.