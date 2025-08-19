Secciones
Un calendario especial para planificar la primavera

Este sábado, de regalo con LA GACETA

Un calendario especial para planificar la primavera
Hace 1 Hs

En una acción conjunta entre LA GACETA y el Ente Tucumán Turismo, este sábado los lectores recibirán de regalo un calendario especial para celebrar y organizar el Mes de la Primavera.

La propuesta busca acompañar a los tucumanos con una herramienta práctica y atractiva para planificar actividades, escapadas y disfrutar de todo lo que ofrece la provincia en esta época del año.

Con diseño ilustrado y espacio para anotar recordatorios, el calendario será ideal tanto para el hogar como para la oficina.

Este sábado, de regalo con tu ejemplar de LA GACETA.

Reservá tu ejemplar y no te quedes sin el tuyo.

