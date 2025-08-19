"Camilo Superstar": el drama que relata la vida de una estrella de la música

La figura de Camilo Sesto, cuyo mito sigue desvelando nuevas capas de intensidad con cada escucha de temas como Vivir así es morir de amor, ha regresado a la vida a través de una nueva serie. A casi seis años de su fallecimiento, este ícono nacido en Alicante merecía una aproximación más ambiciosa, y aunque esta producción no sea un recorte exhaustivo de su carrera, sí lo devuelve al foco en un tramo artístico clave: su osada puesta en escena de “Jesucristo Superstar” durante el último tramo del franquismo en la España de los años setenta.
La ficción española, titulada Camilo Superstar, es una producción de Atresmedia Televisión y está disponible en la plataforma Flow, resucitando la historia de Camilo Blanes Cortés, el baladista que conmocionó al mundo hispanoparlante con su repentina muerte en septiembre de 2019 a los 72 años. La serie se compone de apenas cuatro capítulos, sumando aproximadamente tres horas en total, y destaca particularmente por la fuerza e intensidad de la interpretación de su protagonista, Alejandro Jato, un actor de 31 años originario de Vigo, cuyo desempeño actoral eleva la calidad de la producción.
La historia de Camilo Sesto en tiempos inestables
La trama central de Camilo Superstar se enfoca en un hecho real y determinante en la trayectoria laboral de Sesto: su decisión de adaptar la ópera rock Jesucristo Superstar en plena dictadura franquista. Esta empresa fue una gesta compleja y, en sus inicios, una verdadera utopía, a pesar de los consejos de su entorno de desistir de aquella ambiciosa obra. Sin embargo, Camilo arriesgó su propio patrimonio y su integridad junto a otros tres "mosqueteros" que enfrentaron todo tipo de obstáculos para llevarla a cabo.
El primer episodio de la serie sitúa de inmediato al espectador en el corazón del conflicto: Camilo presencia por primera vez el musical de Andrew Lloyd Weber, queda anonadado y se obsesiona con importarlo a España en un contexto político extremadamente complicado. Su propósito era impulsar una verdadera revolución cultural en la "España en blanco y negro", tal como lo explica el propio protagonista en una de sus líneas: "El mundo está cambiando y yo quiero estar ahí". La narrativa se inicia en noviembre de 1975, con las noticias del fallecimiento del dictador Francisco Franco, mientras se suceden incluso intentos de atentado contra el "Mesías" de pantalones pata de elefante.
Biografía Incompleta, llena de momentos iconicos
A pesar de que iconos latinos como Luis Miguel, Sandro o Selena han tenido sus propias series, y sumar a Camilo Sesto al catálogo resulta un acto de justicia, este intento de la serie no logra capturar la magnitud del "imán" que vendió más de 100 millones de discos y registró más de 500 canciones. La serie ofrece chispazos de su llegada a América Latina, su aterrizaje en Buenos Aires y una noche de pasión con Mirta, pero también muestra a un Sesto asfixiado por la fama, llegando a cantar enfermo en el teatro Odeón, lo que plantea la pregunta de hasta dónde puede exigirse el cuerpo sin flagelarse. Su representante, José, lo increpa ante la idea de un musical de "melenudos con Judas de protagonista", cuestionando si buscan hacer política o hundir su carrera.
Esta producción española, a pesar de contar con un excelente trabajo de casting y una recreación setentosa hipnótica, deja algunas deudas y una sensación de insuficiencia en la trama, ya que no profundiza en la relación de Camilo con Lucía Bosé, los sabotajes profesionales o las desgracias dentro de su equipo antes del gran estreno. Aunque la productora ejecutiva advirtió que "no es un biopic ni una serie musical", la producción desaprovecha la oportunidad de explorar a fondo el enigma que fue Camilo, o de jugar poéticamente con la metáfora de Cristo. Aspectos de su propia autobiografía, como ser el "alma de su barrio" o un "esforzado pintor", no irrumpen en la narrativa, y se ahonda poco en la pregunta existencial sobre su propia identidad en medio de la fama, sugiriendo que Camilo Sesto, por su complejidad, "merece una revancha" con una producción más profunda.