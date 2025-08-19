"Camilo Superstar": el drama que relata la vida de una estrella de la música

Esta producción española, a pesar de contar con un excelente trabajo de casting y una recreación setentosa hipnótica, deja algunas deudas y una sensación de insuficiencia en la trama, ya que no profundiza en la relación de Camilo con Lucía Bosé, los sabotajes profesionales o las desgracias dentro de su equipo antes del gran estreno. Aunque la productora ejecutiva advirtió que "no es un biopic ni una serie musical", la producción desaprovecha la oportunidad de explorar a fondo el enigma que fue Camilo, o de jugar poéticamente con la metáfora de Cristo. Aspectos de su propia autobiografía, como ser el "alma de su barrio" o un "esforzado pintor", no irrumpen en la narrativa, y se ahonda poco en la pregunta existencial sobre su propia identidad en medio de la fama, sugiriendo que Camilo Sesto, por su complejidad, "merece una revancha" con una producción más profunda.