Paro universitario en Tucumán: “Entendemos el reclamo docente, pero nos preocupan mucho las aulas vacías”

Tras el anuncio de un nuevo paro de 48 horas, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) atraviesa un momento crítico marcado por las medidas de fuerza del sector docente y tensiones presupuestarias. Carolina Abdala, secretaria académica de la institución, dialogó con LA GACETA sobre la situación y dejó su visión sobre cómo afecta a la vida universitaria y a la comunidad educativa en la provincia.
“Es un tema muy complejo, la situación es difícil. Desde el punto de vista de la gestión nos preocupa muchísimo este nuevo anuncio de paro”, explicó. La funcionaria destacó la necesidad de equilibrar la comprensión de los reclamos docentes con la atención a la continuidad académica: “Comprendemos la situación económica que atraviesa el país y la de los docentes universitarios, pero nos preocupa enormemente el tema de las aulas vacías”.
Según Abdala, el impacto del paro se percibe de manera desigual. “En las facultades se siente menos, pero en las escuelas universitarias a veces quedan prácticamente vacías, lo que complica la vida cotidiana de las familias”. Sin embargo, dijo que las medidas de lucha también pueden convertirse en oportunidades de formación. “Planteamos que los motivos de la lucha se compartan y se analicen con los alumnos, porque es un proceso de aprendizaje valioso”.
En relación con los fondos y la gestión presupuestaria, Abdala aseguró que, a pesar de las dificultades, la UNT logra sostener los proyectos y obras planificados. “Por suerte, estamos pudiendo mantener arreglos de edificios y obras iniciadas. Sin embargo, se resiente emocionalmente a los docentes y también impacta en la asignación de fondos para investigación y otras funciones universitarias”.
Más allá de la coyuntura, la UNT avanza en la creación de un mapa de graduados, destinado a visibilizar dónde están y qué hacen los egresados de la institución. “La idea es generar un modo de vincularnos con nuestros graduados y que ellos puedan visibilizar sus actividades, conectarse con la universidad y entre ellos”, explicó. La herramienta ya está disponible en la página oficial de la UNT.
El reclamo de docentes
Los docentes universitarios volverán a parar el jueves y el viernes de esta semana en todas las casas de estudio del país. La medida se repetirá durante las próximas tres semanas, con paros rotativos de 48 horas.
Diego Toscano, secretario adjunto de Adiunt, explicó a LA GACETA que la decisión se sostiene por la falta de respuestas del Gobierno nacional a los reclamos salariales del sector.
“Lamentablemente seguimos con medida de fuerza. Después de una semana de paro muy importante, el Gobierno, en lugar de intentar solucionar, vino con un aumento impuesto del 7,5% para todo el año. Es una verdadera provocación”, señaló.
El dirigente remarcó que la pérdida de poder adquisitivo supera el 50% solo en 2025 y el 100% desde el inicio de la gestión de Javier Milei. En ese marco, consideró insuficiente la suma fija en negro ofrecida por Nación: “Para un cargo simple significa 6.250 pesos, que no alcanzan ni para un sándwich de milanesa. Es una vergüenza”.