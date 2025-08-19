Paro universitario en Tucumán: “Entendemos el reclamo docente, pero nos preocupan mucho las aulas vacías”

Más allá de la coyuntura, la UNT avanza en la creación de un mapa de graduados, destinado a visibilizar dónde están y qué hacen los egresados de la institución. “La idea es generar un modo de vincularnos con nuestros graduados y que ellos puedan visibilizar sus actividades, conectarse con la universidad y entre ellos”, explicó. La herramienta ya está disponible en la página oficial de la UNT.