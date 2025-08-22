Según un informe, el origen social pesa más que el mérito en el futuro laboral

El informe, basado en los datos de PISA 2022 y publicado en 2025, incluye a más de 690.000 estudiantes de 81 países. Entre ellos, el 39% de los adolescentes de 15 años admite no tener claro a qué quiere dedicarse, un porcentaje que no para de crecer desde el año 2000. Y aunque muchos sueñan con profesiones de alto nivel en sectores como la medicina, el derecho o la ingeniería, la OCDE advierte que la mayoría no cuenta con el acompañamiento necesario para concretar esos objetivos.