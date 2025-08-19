Secciones
Política

Jaldo viaja a Buenos Aires para gestionar obras de infraestructura para Tucumán

El gobernador adelantó que realizará trámites vinculados al aeropuerto Benjamín Matienzo, al acueducto de Vipos y a una nueva línea de energía entre El Bracho y Villa Quinteros.

Jaldo viaja a Buenos Aires para gestionar obras de infraestructura para Tucumán
Hace 3 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que este martes viajará a la Ciudad de Buenos Aires para realizar gestiones ante el Gobierno Nacional relacionadas con obras de infraestructura consideradas estratégicas para el desarrollo de Tucumán.

“Mañana, si Dios quiere, estoy viajando. Tenemos algunos trámites pendientes que hacer respecto al tema del aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo y a la apertura de la licitación del acueducto de Vipos, que va a marcar un antes y un después en la provisión de agua potable para Tucumán”, expresó el mandatario.

En ese sentido, Jaldo adelantó que también se avanza en la instalación del obrador para la obra de la doble terna El Bracho-Villa Quinteros, una línea de media y alta tensión de 57 kilómetros que permitirá llevar energía desde la central de El Bracho hasta los puntos de distribución en el sur provincial. “Todas las ciudades y pueblos del sur de la provincia van a estar abastecidos con esa obra en cantidad y calidad de energía eléctrica”, destacó.

Finalmente, el gobernador subrayó que estas gestiones son parte de su obligación como mandatario: “Vamos a hacer gestiones sobre estas cosas que realmente necesitan los tucumanos y que creo que en definitiva es el rol y la obligación de quienes gobernamos la provincia”.

Temas Buenos AiresVilla QuinterosOsvaldo JaldoEl Bracho
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Fuerte repudio del PRO Tucumán a la candidatura testimonial de Jaldo: “Es un engaño al electorado”

Fuerte repudio del PRO Tucumán a la candidatura testimonial de Jaldo: “Es un engaño al electorado”

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur

Jaldo, candidato “testimonial” a diputado: qué significa esta modalidad electoral

Jaldo, candidato “testimonial” a diputado: qué significa esta modalidad electoral

Jaldo supervisó obras en Monteros y reafirmó el compromiso con la seguridad y el desarrollo

Jaldo supervisó obras en Monteros y reafirmó el compromiso con la seguridad y el desarrollo

Lo más popular
Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country
1

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores
2

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo
3

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas
4

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán
5

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez
6

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Más Noticias
Jaldo: Hemos designado al doctor Martín Viola, un profesional con trayectoria reconocida

Jaldo: "Hemos designado al doctor Martín Viola, un profesional con trayectoria reconocida"

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Karina Milei negó tener un reloj valuado en U$S35.000 y criticó a Pamela David

Karina Milei negó tener un reloj valuado en U$S35.000 y criticó a Pamela David

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

La oposición vuelve a presionar en el Congreso con leyes claves

La oposición vuelve a presionar en el Congreso con leyes claves

Causa YMAD: “Estamos ante un caso de corrupción rampante que causó un perjuicio gravísimo a la UNT”

Causa YMAD: “Estamos ante un caso de corrupción rampante que causó un perjuicio gravísimo a la UNT”

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Comentarios