Jaldo viaja a Buenos Aires para gestionar obras de infraestructura para Tucumán

En ese sentido, Jaldo adelantó que también se avanza en la instalación del obrador para la obra de la doble terna El Bracho-Villa Quinteros, una línea de media y alta tensión de 57 kilómetros que permitirá llevar energía desde la central de El Bracho hasta los puntos de distribución en el sur provincial. “Todas las ciudades y pueblos del sur de la provincia van a estar abastecidos con esa obra en cantidad y calidad de energía eléctrica”, destacó.