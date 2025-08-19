Jaldo viaja a Buenos Aires para gestionar obras de infraestructura para Tucumán

El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que este martes viajará a la Ciudad de Buenos Aires para realizar gestiones ante el Gobierno Nacional relacionadas con obras de infraestructura consideradas estratégicas para el desarrollo de Tucumán.
“Mañana, si Dios quiere, estoy viajando. Tenemos algunos trámites pendientes que hacer respecto al tema del aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo y a la apertura de la licitación del acueducto de Vipos, que va a marcar un antes y un después en la provisión de agua potable para Tucumán”, expresó el mandatario.
En ese sentido, Jaldo adelantó que también se avanza en la instalación del obrador para la obra de la doble terna El Bracho-Villa Quinteros, una línea de media y alta tensión de 57 kilómetros que permitirá llevar energía desde la central de El Bracho hasta los puntos de distribución en el sur provincial. “Todas las ciudades y pueblos del sur de la provincia van a estar abastecidos con esa obra en cantidad y calidad de energía eléctrica”, destacó.
Finalmente, el gobernador subrayó que estas gestiones son parte de su obligación como mandatario: “Vamos a hacer gestiones sobre estas cosas que realmente necesitan los tucumanos y que creo que en definitiva es el rol y la obligación de quienes gobernamos la provincia”.