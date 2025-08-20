Secciones
Suscribite
Ingresar
Deportes
Básquet
Llegó a Tucumán por trabajo y pensaba dejar el básquet, pero terminó forjando una vida marcada por los títulos
Luciano Morero fue emblema de Huracán BB y pieza importante del seleccionado tucumano.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
FELICES EN FAMILIA. Luciano Morero posa durante sus vacaciones, junto a sus hijos Matías, Valentina y Sofía; y su esposa Lucía.
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Buenos Aires
Santa Fe
Selección Tucumana de Basquet
Club Huracán BB
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga
Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires
Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”
Debate en Diputados: la oposición se aglutina y al Gobierno le faltan “héroes”
Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle
Quema de cañaverales y pastizales: investigarán a dueños o arrendatarios de campos
Más Noticias
“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga
Agenda de TV de hoy: ¿dónde ver en vivo San Martín-Deportivo Maipú e Independiente-U de Chile?
Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”
Racing sufrió para vencer a Peñarol y se cruzará con Vélez en los cuartos de final de la Copa Libertadores
Basura en el parque 9 de Julio: “Si no hay educación, manda la sanción”
Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle
Debate en Diputados: la oposición se aglutina y al Gobierno le faltan “héroes”
Quema de cañaverales y pastizales: investigarán a dueños o arrendatarios de campos
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más