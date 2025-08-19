Las ocho funciones más útiles de Google Maps con su última actualización

Si todavía no recibiste la última actualización de Google Maps, probablemente la recibas en los próximos días. La aplicación de los mapas incorporó algunas nuevas funciones para facilitar el día a día de sus usuarios. La herramienta destacada es que ahora también utilizará inteligencia artificial para algunas tareas. El objetivo de la empresa es que Maps se convierta en un asistente inteligente de viajes.
Abrir la aplicación, ingresar una dirección, iniciar la guía. Esa suele ser la indicación y la función que más se usa de Google Maps. Sin embargo, la aplicación tiene un sinfín de posibilidades que los usuarios no terminan de incorporar. Con la incorporación de la IA, los internautas podrán ver recomendaciones de lugares para visitar adaptadas a sus propios perfiles.
Las funciones de Google Maps que deberías conocer
Carga eléctrica
Si tenés un auto eléctrico o estás pensando en dar el salto, pero te preocupa saber dónde cargarlo, Maps te muestra los puntos de carga para autos eléctricos para encontrar los lugares más convenientes.
Viaje compartido
Hacer el traslado con alguien más es la nueva forma en que las sociedades se desplazan. Con Maps podrás ingresar el destino y elegir servicios de traslado –como Uber– y dejar que la aplicación haga el resto del trabajo.
Vista a interiores
Ahora no solo podrás ver dónde está una tienda o cerca de qué puntos queda. También podrás ver qué es lo que hay dentro de ella.
Ver en tiempo real
Si elegís la función de la cámara, te permitirá ver en tiempo real a través de las cámaras disponibles en cajeros automáticos, parques, calles o restaurantes cercanos.
Información empresarial
Maps te permite descubrir más información sobre las empresas como opciones de accesibilidad, protocolos de salud y métodos de pago aceptados.
Tiempo real
Las actualizaciones del tráfico en tiempo real te permitirán ver cuáles son los lugares más aglomerados y los caminos por los que demorarías más tiempo para pasar. Se trata de una función que permite ahorrar, sobre todo, tiempo.
Peg Man
Esta función te permite “caminar” a la distancia y recorrer las calles. Tocá el hombre amarillo y después la calle por la que quieras transitar para ver desde tu dispositivo qué hay allí.
Recomendaciones con IA
Maps puede ayudarte a adaptarte sobre la marcha si le das una indicación que su asistente con inteligencia artificial pueda responder. Por ejemplo, podés pedir lugares alternativos para cenar si uno tiene demasiada gente.