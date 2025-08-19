Las ocho funciones más útiles de Google Maps con su última actualización

Si todavía no recibiste la última actualización de Google Maps, probablemente la recibas en los próximos días. La aplicación de los mapas incorporó algunas nuevas funciones para facilitar el día a día de sus usuarios. La herramienta destacada es que ahora también utilizará inteligencia artificial para algunas tareas. El objetivo de la empresa es que Maps se convierta en un asistente inteligente de viajes.