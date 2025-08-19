Secciones
SociedadTecnología

Las ocho funciones más útiles de Google Maps con su última actualización

Incorporar las herramientas de la aplicación de los mapas te permitirá resolver tareas de una forma más sencilla.

Las ocho funciones más útiles de Google Maps con su última actualización
Hace 3 Hs

Si todavía no recibiste la última actualización de Google Maps, probablemente la recibas en los próximos días. La aplicación de los mapas incorporó algunas nuevas funciones para facilitar el día a día de sus usuarios. La herramienta destacada es que ahora también utilizará inteligencia artificial para algunas tareas. El objetivo de la empresa es que Maps se convierta en un asistente inteligente de viajes.

Los usuarios de Chat GPT se sorprendieron al encontrar sus conversaciones en Google: ¿qué pasó?

Los usuarios de Chat GPT se sorprendieron al encontrar sus conversaciones en Google: ¿qué pasó?

Abrir la aplicación, ingresar una dirección, iniciar la guía. Esa suele ser la indicación y la función que más se usa de Google Maps. Sin embargo, la aplicación tiene un sinfín de posibilidades que los usuarios no terminan de incorporar. Con la incorporación de la IA, los internautas podrán ver recomendaciones de lugares para visitar adaptadas a sus propios perfiles.

Las funciones de Google Maps que deberías conocer

Carga eléctrica

Si tenés un auto eléctrico o estás pensando en dar el salto, pero te preocupa saber dónde cargarlo, Maps te muestra los puntos de carga para autos eléctricos para encontrar los lugares más convenientes.

Viaje compartido

Hacer el traslado con alguien más es la nueva forma en que las sociedades se desplazan. Con Maps podrás ingresar el destino y elegir servicios de traslado –como Uber– y dejar que la aplicación haga el resto del trabajo.

Vista a interiores

Ahora no solo podrás ver dónde está una tienda o cerca de qué puntos queda. También podrás ver qué es lo que hay dentro de ella.

Ver en tiempo real

Si elegís la función de la cámara, te permitirá ver en tiempo real a través de las cámaras disponibles en cajeros automáticos, parques, calles o restaurantes cercanos.

Información empresarial

Maps te permite descubrir más información sobre las empresas como opciones de accesibilidad, protocolos de salud y métodos de pago aceptados.

Tiempo real

Las actualizaciones del tráfico en tiempo real te permitirán ver cuáles son los lugares más aglomerados y los caminos por los que demorarías más tiempo para pasar. Se trata de una función que permite ahorrar, sobre todo, tiempo.

Peg Man

Esta función te permite “caminar” a la distancia y recorrer las calles. Tocá el hombre amarillo y después la calle por la que quieras transitar para ver desde tu dispositivo qué hay allí.

Recomendaciones con IA

Maps puede ayudarte a adaptarte sobre la marcha si le das una indicación que su asistente con inteligencia artificial pueda responder. Por ejemplo, podés pedir lugares alternativos para cenar si uno tiene demasiada gente.

Temas GoogleGoogle MapsInteligencia Artificial
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Aprendé inglés, inteligencia artificial y marketing con cursos gratuitos de Santander

Aprendé inglés, inteligencia artificial y marketing con cursos gratuitos de Santander

ChatGPT gratis o ChatGPT Plus: cuándo conviene dar el salto a la versión paga

ChatGPT gratis o ChatGPT Plus: cuándo conviene dar el salto a la versión paga

Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular

Cómo identificar a una persona mentirosa: observá cómo escribe esta letra en particular

Lo más popular
Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country
1

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores
2

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo
3

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas
4

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán
5

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez
6

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Más Noticias
Docentes universitarios anuncian un nuevo paro de 48 horas: “El gobierno decidió provocar a los maestros”

Docentes universitarios anuncian un nuevo paro de 48 horas: “El gobierno decidió provocar a los maestros”

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Guillermo Francella respondió a las críticas y dio su visión sobre Homo Argentum

Guillermo Francella respondió a las críticas y dio su visión sobre "Homo Argentum"

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

¿Para qué sirve el test psicológico de Rorschach en una entrevista laboral?

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Dónde ver “Homo argentum”, la película que acaba de estrenar Guillermo Francella

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Un fenómeno silencioso está llegando a la Argentina: ¿qué es la ciclogénesis que afectará a nuestro país?

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Eva de Dominici confesó por qué fue difícil trabajar con Guillermo Francella en “Homo Argentum”

Comentarios