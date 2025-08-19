Secciones
Russo analiza repetir equipo por primera vez en Boca

El técnico “xeneize” podría sostener la misma formación que venció a Independiente Rivadavia, aunque hay dudas en torno a Paredes, Cavani y Palacios.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca, podría repetir por primera vez en su tercer ciclo el mismo "11" inicial. La posibilidad surge después de la victoria 2-0 frente a Independiente Rivadavia en Mendoza, que puso fin a la peor racha sin triunfos en la historia del club y generó un cambio de ánimo en el plantel. Hasta ahora, Russo había presentado ocho formaciones diferentes en ocho partidos.

De todas formas, el DT aún debe resolver algunas dudas. La primera pasa por la evolución física de Leandro Paredes, quien terminó el último partido con una sobrecarga en uno de sus isquiotibiales. Además, preocupa el nivel de la delantera: Edinson Cavani volvió a fallar una ocasión clara y su rendimiento sigue en baja, mientras que Miguel Merentiel tampoco logró sostener el nivel desde el regreso del uruguayo. Pese a esto, es poco probable que Russo lo deje en el banco.

Otro caso a definir es el de Carlos Palacios, de flojo rendimiento en Mendoza. Su lugar no está asegurado ya que Alan Velasco, que ingresó y convirtió un gol, aparece como alternativa.

En sus ocho encuentros anteriores, Russo no repitió nunca la formación. Variaron nombres en defensa, mediocampo y ataque, con diferentes combinaciones entre Marchesín, Advíncula, Figal, Di Lollo, Pellegrino, Battaglia, Paredes, Palacios, Velasco, Cavani y Merentiel.

Ahora, con la confianza recuperada tras el triunfo en Mendoza, el DT tiene en sus manos la posibilidad de darle continuidad a un equipo que empieza a mostrar señales de recuperación.

