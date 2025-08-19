Russo analiza repetir equipo por primera vez en Boca

De todas formas, el DT aún debe resolver algunas dudas. La primera pasa por la evolución física de Leandro Paredes, quien terminó el último partido con una sobrecarga en uno de sus isquiotibiales. Además, preocupa el nivel de la delantera: Edinson Cavani volvió a fallar una ocasión clara y su rendimiento sigue en baja, mientras que Miguel Merentiel tampoco logró sostener el nivel desde el regreso del uruguayo. Pese a esto, es poco probable que Russo lo deje en el banco.