Polémica en Boca: Falcioni habló de final de la Copa Libertadores 2012 y liquidó al hermano de Riquelme

En ese certamen, Boca dejó en el camino a Unión Española, Fluminense y Universidad de Chile, para encontrarse en la final con Corinthians. El primer duelo en La Bombonera terminó 1 a 1 con goles de Facundo Roncaglia y Romarinho. Sin embargo, la tensión comenzó antes del segundo choque: “El grupo tuvo una reunión para que Roncaglia esté por lo menos acompañando al plantel y el club lo aceptó. Esa comunión era anormal previo a una final”, recordó Falcioni, aludiendo a que la dirigencia no había resuelto el seguro del defensor y por eso no viajó.