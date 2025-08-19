Secciones
LG PlayLA GACETA Central

Seguí con "LA GACETA Central", con toda la información de Tucumán

Carolina Servetto y José Názaro están a cargo de las noticias locales y nacionales. De 11 a 14, por Canal 11 de CCC, por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán" y las distintas plataformas de nuestro diario.

Hace 2 Hs

Los periodistas Carolina Servetto y José Názaro estarán al frente de las noticias locales, nacionales e internacionales en LA GACETA Central, de "LG Play". De 11 a 14, de lunes a viernes, podrás ver el programa por canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán", en nuestra web y en las cuentas oficiales de Facebook y de YouTube de LA GACETA.

Los móviles de exteriores estarán a cargo de Matías Auad, quien mostrará lo que sucede en la calle durante la programación de LA GACETA Play.

Si tenés alguna pregunta, recomendación o denuncia podés escribirnos en nuestras redes sociales o enviar un mensaje al WhatsApp: 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas YouTubeWhatsAppJosé NazaroMatías AuadCarolina ServettoCanal 7 de Flow
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí con LA GACETA Central, con toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", con toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, con toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", con toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, con toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", con toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, con toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", con toda la información de Tucumán

Seguí con LA GACETA Central, con toda la información de Tucumán

Seguí con "LA GACETA Central", con toda la información de Tucumán

Lo más popular
Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country
1

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores
2

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo
3

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas
4

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer
5

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer

Está grave un joven baleado en el pecho
6

Está grave un joven baleado en el pecho

Más Noticias
Docentes universitarios anuncian un nuevo paro de 48 horas: “El gobierno decidió provocar a los maestros”

Docentes universitarios anuncian un nuevo paro de 48 horas: “El gobierno decidió provocar a los maestros”

Girvau respondió las críticas de Mustafá por el Cepla: “No vamos a permitir que por una adicción alguien mate”

Girvau respondió las críticas de Mustafá por el Cepla: “No vamos a permitir que por una adicción alguien mate”

El titular del Inca habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Inca habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Comentarios