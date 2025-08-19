“La primera unidad de Benjamín Paz estará completa en septiembre”, confirmó Agüero Gamboa

En este sentido, detalló que el penal tendrá capacidad para albergar entre 740 y 760 internos, lo que permitirá desocupar comisarías que hoy funcionan como lugares de detención. “Generalmente vamos a empezar desde el interior, donde más se necesita el personal en funciones policiales. Queremos que las comisarías vuelvan a cumplir el rol para el que fueron creadas”, señaló.