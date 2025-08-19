Secciones
“La primera unidad de Benjamín Paz estará completa en septiembre”, confirmó Agüero Gamboa

La ampliación del penal incluirá cuatro pabellones, áreas técnicas y el muro perimetral, lo que permitirá trasladar a más de 740 detenidos y liberar comisarías del interior para reforzar la seguridad en la provincia.

El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, confirmó que los primeros días de septiembre quedará inaugurada la primera unidad del penal de Benjamín Paz. La obra, que estará terminada a fines de agosto, permitirá sumar nuevos espacios y aliviar la situación de las comisarías del interior.

“La fecha de inauguración sería los primeros días de septiembre, ya que nos estarán entregando Benjamín Paz el 30 o 31 de agosto. Eso implica cuatro pabellones más, todas las áreas técnicas y el muro perimetral. Es decir, implica la primera unidad de Benjamín Paz terminada”, explicó el funcionario.

En este sentido, detalló que el penal tendrá capacidad para albergar entre 740 y 760 internos, lo que permitirá desocupar comisarías que hoy funcionan como lugares de detención. “Generalmente vamos a empezar desde el interior, donde más se necesita el personal en funciones policiales. Queremos que las comisarías vuelvan a cumplir el rol para el que fueron creadas”, señaló.

El ministro también hizo referencia a los operativos de control en los valles tucumanos, donde destacó el trabajo conjunto con Gendarmería en la ruta 40 y en puestos como Colorado del Valle, Amaicha y Tafí del Valle. “El operativo Lapacho viene funcionando muy bien, con resultados concretos en detección de drogas y detenciones de prófugos de la justicia”, afirmó.

En materia de narcotráfico, Agüero Gamboa advirtió que están atentos al avance del consumo de fentanilo en el país. “Estamos atentos, no nos preocupa pero sí nos ocupa. Seguimos capacitando al personal porque tenemos que estar preparados. Vamos a dar una lucha fuerte contra el narcomenudeo y trabajar en conjunto con la Justicia Federal contra el narcotráfico”, dijo.

Por último, el titular de Seguridad transmitió el pedido del gobernador Osvaldo Jaldo al personal policial. “Nos pidió seguir trabajando, mantener la paz social y profundizar la lucha contra el delito. Los números del Ministerio Público Fiscal muestran una baja en los índices, y eso es un aliciente para seguir adelante”, concluyó.

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country
