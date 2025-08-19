Secciones
CulturaArte y cultura

Salió el trailer de “Belén”, el caso tucumano que marcó la historia de la justicia argentina

La película, que fue seleccionado para la competencia del Festival de San Sebastián, cuenta la historia de una joven que enfrentó una sentencia de prisión tras haber sido acusada de cometer un aborto ilegal.

Hace 2 Hs

Dolores Fonzi compartió este martes el primer adelanto de su nueva película: Belén. El filme fue seleccionado para la competencia oficial del Festival de San Sebastián. “Acá va el trailercito”, anunció la actriz y directora, quien también protagoniza la historia que generó repercusión en Tucumán y en todo el país previa a la legalización del aborto en Argentina.

La película está basada en el libro Somos Belén de la escritora Ana Correa y narra la historia de una joven tucumana que fue injustamente condenada tras ser acusada de un aborto ilegal. La trama sigue a Belén mientras trabaja junto a la abogada Soledad Deza para enfrentar un sistema legal que parece decidido a verla fracasar.

A medida que la historia se difunde, la película refleja cómo el apoyo a Belén genera un movimiento de mujeres que lucha contra la injusticia y la discriminación. 

El guión es de Dolores Fonzi, en colaboración con Laura Paredes, y el elenco incluye a Camila Plaate como Belén, junto a Laura Paredes, Julieta Cardinali, Sergio Prina, Luis Machín y César Troncoso.

Temas El PaísSoledad DezaSergio Prina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country
1

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores
2

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo
3

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas
4

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer
5

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer

Está grave un joven baleado en el pecho
6

Está grave un joven baleado en el pecho

Más Noticias
El titular del Inca habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Inca habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

“Me mandé una cagada y me hago cargo”: Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a Nico Vázquez

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

Del municipio a la Provincia: Martín Viola se sumará al Gobierno de Jaldo

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

“Homo tucumanus”: candidatos y armados políticos propios del gen de la provincia de la “milanga” y de las pasiones extremas

Está grave un joven baleado en el pecho

Está grave un joven baleado en el pecho

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

Cesantean a una empleada del Ministerio Público Fiscal por chats comprometedores

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer

La otra cara del fentanilo que nadie quiere conocer

Comentarios