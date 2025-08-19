Salió el trailer de “Belén”, el caso tucumano que marcó la historia de la justicia argentina

Dolores Fonzi compartió este martes el primer adelanto de su nueva película: Belén. El filme fue seleccionado para la competencia oficial del Festival de San Sebastián. “Acá va el trailercito”, anunció la actriz y directora, quien también protagoniza la historia que generó repercusión en Tucumán y en todo el país previa a la legalización del aborto en Argentina.
La película está basada en el libro Somos Belén de la escritora Ana Correa y narra la historia de una joven tucumana que fue injustamente condenada tras ser acusada de un aborto ilegal. La trama sigue a Belén mientras trabaja junto a la abogada Soledad Deza para enfrentar un sistema legal que parece decidido a verla fracasar.
A medida que la historia se difunde, la película refleja cómo el apoyo a Belén genera un movimiento de mujeres que lucha contra la injusticia y la discriminación.
El guión es de Dolores Fonzi, en colaboración con Laura Paredes, y el elenco incluye a Camila Plaate como Belén, junto a Laura Paredes, Julieta Cardinali, Sergio Prina, Luis Machín y César Troncoso.