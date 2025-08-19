Salió el trailer de “Belén”, el caso tucumano que marcó la historia de la justicia argentina

Dolores Fonzi compartió este martes el primer adelanto de su nueva película: Belén. El filme fue seleccionado para la competencia oficial del Festival de San Sebastián. “Acá va el trailercito”, anunció la actriz y directora, quien también protagoniza la historia que generó repercusión en Tucumán y en todo el país previa a la legalización del aborto en Argentina.