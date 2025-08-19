Secciones
Nueva inscripción a las Becas Progresar: quiénes y hasta cuándo pueden solicitarla

La recepción de datos se hará hasta los primeros días de septiembre.

A principios de 2025, el Ministerio de Capital Humano abrió la primera convocatoria de inscripciones a las Becas Progresar para estudiantes. Sin embargo, muchos quedaron fuera de la primera selección, por no cumplir con los plazos o requisitos para aplicar. Por eso ahora se abrió la segunda convocatoria anual, para que algunos interesados puedan gestionar nuevamente el beneficio social.

La inscripción se abrió este lunes y estará disponible por los próximos días. Pero habrá un cierre por lo que los aplicantes deberán estar atentos a la fecha de cierre de este segundo período. Podrán solicitarse las líneas Progresar Obligatorio –para alumnos de escuela primaria y secundaria– y Progresar Superior –estudiantes de niveles superiores universitarios y no universitarios–.

También podrán hacer la segunda convocatoria los estudiantes de las carreras de enfermería, que tienen una línea del programa especialmente diseñada para cubrir sus gastos básicos.

Hasta cuándo y cómo solicitar las Becas Progresar

Los estudiantes del ciclo obligatorio podrán hacer la inscripción hasta el lunes 1 de septiembre, por lo que aún quedan dos semanas para tramitar la beca. Los alumnos que apliquen al Progresar Superior, en cambio, tendrán unos días más, hasta el viernes 5 de septiembre. La convocatoria para Progresar Trabajo está abierta ininterrumpidamente desde abril.

Quienes quieran solicitar la beca, deberán contar con:

1. Usuario propio en Mi Argentina, no el de un familiar. Más información y pasos a seguir para crearlo en argentina.gob.ar/miargentina

2. Un CBU o CVU a nombre del inscripto, no de un familiar

3. Datos actualizados en Anses. La información personal del grupo familiar y del domicilio es utilizada para la evaluación de requisitos y la realización del pago. En caso de requerir rectificaciones, deberá concurrir a una oficina de Anses. Estos datos pueden consultarse en anses.gob.ar/mi-anses

Si los estudiantes tienen dudas al momento de inscribirse, pueden comunicarse a mesa de ayuda a través de mesadeayudaprogresar@educacion.gob.ar o a los números 0800 999 1066 o (011) 4129 1000, opción 1.

