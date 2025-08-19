Nueva inscripción a las Becas Progresar: quiénes y hasta cuándo pueden solicitarla

A principios de 2025, el Ministerio de Capital Humano abrió la primera convocatoria de inscripciones a las Becas Progresar para estudiantes. Sin embargo, muchos quedaron fuera de la primera selección, por no cumplir con los plazos o requisitos para aplicar. Por eso ahora se abrió la segunda convocatoria anual, para que algunos interesados puedan gestionar nuevamente el beneficio social.