Un guardia de seguridad baleó a un adolescente que habría estado jugando al Pokémon Go cerca de un country

Desde el destacamento del hospital alertaron lo sucedido a la comisaría de El Manantial. Los policías se presentaron en el lugar para identificar al autor del disparo. Al llegar al barrio privado se entrevistaron con el portero, quien llamó al guardia de seguridad del country, E.A., un comisario retirado de 52 años que presta servicio en una empresa de seguridad privada. “Le comentamos qué fue lo que pasó e inmediatamente el hombre se hizo responsable de haber efectuado los disparos”, informó Marcos Goane, jefe de la Unidad Regional Oeste.