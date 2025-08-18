 Un adolescente de 14 años fue baleado cerca de un country en El Manantial
Un adolescente de 14 años fue baleado cerca de un country en El Manantial

El menor de edad recibió disparos en el abdomen y en un brazo. Se encuentra internado en el hospital Padilla y la Justicia investiga el hecho.

Hospital Padilla. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
Hace 3 Hs

Un adolescente de 14 años fue hospitalizado este domingo tras recibir dos heridas de arma de fuego en circunstancias que todavía son materia de investigación. El hecho ocurrió alrededor de las 19.30 en inmediaciones del country Vientos Sur, en la localidad de El Manantial.

Según el relato de la madre, el adolescente se encontraba jugando con dos amigos cerca de una acequia, próxima al alambrado del barrio privado, cuando recibió los disparos.

Los proyectiles impactaron en el abdomen bajo derecho y en el antebrazo izquierdo, este último con orificio de entrada y salida.

El menor de edad fue trasladado en un auto particular hasta el hospital Padilla, donde ingresó a las 20.45 y quedó bajo diagnóstico del médico de turno. Intervino personal de Medicina Legal y tomó conocimiento la Comisaría de El Manantial.

Las circunstancias del ataque y la autoría de los disparos son investigadas por las autoridades policiales y judiciales.

