Jaldo en Monteros: “El 26 de octubre es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con Tucumán”

Durante su mensaje, el gobernador destacó la importancia de sostener el trabajo conjunto entre la provincia, los municipios y las comunas.

Jaldo en Monteros: "El 26 de octubre es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con Tucumán"
18 Agosto 2025

El gobernador y vicepresidente del Partido Justicialista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, encabezó un acto en la ciudad de Monteros en el marco de la campaña electoral del Frente Tucumán Primero, que competirá en las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre.

Durante su mensaje, Jaldo destacó la importancia de sostener el trabajo conjunto entre la provincia, los municipios y las comunas. “Hoy nos reunimos para compartir con ustedes el compromiso de seguir adelante, a pesar de las dificultades económicas y sociales que enfrenta nuestro país”, afirmó.

El mandatario provincial puso en valor la gestión desarrollada en Monteros en los últimos meses. “En este año y nueve meses de gestión, hemos trabajado incansablemente para llevar a cabo obras que son esenciales para el bienestar de nuestra comunidad. Desde la mejora de la infraestructura hasta el fortalecimiento de la salud pública, cada acción cuenta”, señaló.

Jaldo subrayó que la provincia debe continuar avanzando con sus propios recursos. “No podemos esperar a que los recursos lleguen desde el nivel nacional; debemos actuar ahora. Las obras que se están realizando en Monteros son prueba de nuestro compromiso con el presente y el futuro de nuestros hijos y las futuras generaciones”, sostuvo.

En este sentido, llamó a la unidad de los tucumanos de cara a los desafíos que se avecinan. “¿Quién más que nosotros va a cuidar y defender los derechos de nuestra provincia? La respuesta está en nuestras manos. Debemos seguir mejorando la calidad de vida de cada uno de los que vivimos aquí, asegurando que todos tengan acceso a servicios básicos y oportunidades”, expresó.

Finalmente, convocó a la militancia y a la comunidad a acompañar con el voto al Frente Tucumán Primero en las elecciones nacionales. “El 26 de octubre no es solo una fecha más; es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con Monteros y Tucumán. Juntos, con fe y determinación, podemos enfrentar cualquier desafío y construir un futuro próspero para todos”, concluyó.

