Prevención, control y sanción de infracciones

La cuestión que sigue es cómo hacer prevención, tanto con la educación como en la toma de conciencia. También, en lo que hace a la detección de irregularidades y en su sanción. En este sentido, se sabe que el agente no puede estar en todas partes, pero debería quedar claro que la autoridad debe estar presente cuando las urgencias del momento lo requieren. Asimismo, es importante lo que se puede hacer con las cámaras de vigilancia, que se están colocando en amplias zonas de la ciudad. Ya hay 330 y se espera que se llegue a 500 aparatos en poco tiempo. Ya han sido útiles para campañas de higiene en las plazas -han sido notorias las advertencias mediante altavoces a los infractores descubiertos “in fraganti”- como en los cambios para estimular que la gente no arroje residuos en las calles, sino en los ecopuntos. Las camionetas de la Patrulla Urbana han llevado consejos y advertencias a los ciudadanos que eran vistos llevando residuos a las calles. Además se ha aplicado esto para multar directamente a infractores. Para esto ha de ser importante que se normalice y se haga muy eficiente la tarea del Tribunal de Faltas, a fin de que la comunidad tome conciencia de lo que significa la sanción de las infracciones, como ocurre en otras jurisdicciones, como Buenos Aires y Córdoba, con respecto al tránsito. La experiencia de estos días debería capitalizarse y dar lugar a una política más amplia, que se pueda coordinar con lo que pasa en otras jurisdicciones de la provincia.