Prevención, control y sanción de infracciones

La prueba de fuego del “Día D” en el parque 9 de Julio resultó exitosa, según se dio cuenta en la misma jornada, cuando se advirtió que la gente estaba cuidando el espacio verde y tomando precauciones para llevarse sus residuos o bien depositarlos en los cestos colocados a tal efecto.
La misma intendenta, Rossana Chahla, había exhortado a la comunidad a proteger el lugar y a demostrar que “los tucumanos no somos sucios”. Brigadas de empleados municipales y de la empresa 9 de Julio aportaron tanto en la campaña de concientización a los usuarios como en el proceso de limpieza casi inmediato a medida que se iban llenando los contenedores de residuos.
A esto se sumó la presencia de funcionarios, como la misma intendenta, que le dieron un contexto especial al uso del parque, que fue escenario del festejo del Día del Niño y de la clausura de la Asamblea Federal de la Acción Católica, la cual colmó el Palacio de los Deportes, alrededor del cual se instalaron ferias y fast-foods. Con todo ello el parque se llenó de miles de personas.
El resultado, que ha sido analizado ayer por diferentes sectores tanto de la Municipalidad como de especialistas, ha generado expectativas y preguntas sobre lo que se puede hacer para que los resultados de ese “Día D” se pueda mantener en adelante como parte de la vida cotidiana tanto en el parque 9 de Julio como en los otros espacios públicos.
Una primera lectura superficial indica que la presencia de la autoridad y las acciones para mantener en condiciones higiénicas los contenedores han sido disuasivas y ejemplificadoras. Eso ayuda a generar un círculo virtuoso en el que el ciudadano se siente parte del cuidado del lugar al mismo tiempo que se siente acompañado, además de supervisado, por los agentes municipales.
La cuestión que sigue es cómo hacer prevención, tanto con la educación como en la toma de conciencia. También, en lo que hace a la detección de irregularidades y en su sanción. En este sentido, se sabe que el agente no puede estar en todas partes, pero debería quedar claro que la autoridad debe estar presente cuando las urgencias del momento lo requieren. Asimismo, es importante lo que se puede hacer con las cámaras de vigilancia, que se están colocando en amplias zonas de la ciudad. Ya hay 330 y se espera que se llegue a 500 aparatos en poco tiempo. Ya han sido útiles para campañas de higiene en las plazas -han sido notorias las advertencias mediante altavoces a los infractores descubiertos “in fraganti”- como en los cambios para estimular que la gente no arroje residuos en las calles, sino en los ecopuntos. Las camionetas de la Patrulla Urbana han llevado consejos y advertencias a los ciudadanos que eran vistos llevando residuos a las calles. Además se ha aplicado esto para multar directamente a infractores. Para esto ha de ser importante que se normalice y se haga muy eficiente la tarea del Tribunal de Faltas, a fin de que la comunidad tome conciencia de lo que significa la sanción de las infracciones, como ocurre en otras jurisdicciones, como Buenos Aires y Córdoba, con respecto al tránsito. La experiencia de estos días debería capitalizarse y dar lugar a una política más amplia, que se pueda coordinar con lo que pasa en otras jurisdicciones de la provincia.