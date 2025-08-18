Una mujer frustró un asalto arrojando su celular a la casa de una amiga

Un insólito hecho de inseguridad se registró el domingo por la mañana en la capital tucumana. Una mujer que esperaba un Uber en la intersección de Don Bosco y Paso de Los Andes, frente a la vivienda de una amiga, fue sorprendida por un motociclista que intentó asaltarla.
“¡Dame todo lo que tenés!”, le exigió el delincuente. En un rápido reflejo, la víctima arrojó su celular dentro del inmueble, frustrando el robo. Instantes después, efectivos de patrulla motorizada divisaron al sospechoso y lograron aprehenderlo a pocos metros del lugar.
A 24 horas del hecho, la Unidad Especializada de Robos y Hurtos II del Ministerio Fiscal llevó adelante una audiencia contra el acusado, un hombre de 28 años, imputado por el delito de robo simple en grado de tentativa.
La auxiliar de fiscal Emilia Arias Ferrero, en representación de la titular de la Fiscalía Susana Cordisco, solicitó la aplicación de medidas de menor intensidad por el plazo de tres meses, en atención a la posibilidad de una salida alternativa.
El juez interviniente hizo lugar a lo dispuesto en el artículo 235 del Código Procesal Penal, estableciendo entre las restricciones: la prohibición de acercamiento a la víctima y a su grupo familiar en un radio no menor a 200 metros, así como también al domicilio donde ocurrió el intento de robo.
De esta manera, el caso continúa bajo investigación mientras el acusado permanece bajo las condiciones fijadas por la Justicia para garantizar su sujeción al proceso.