 San Martín de Tucumán apuesta sus últimas fichas en un calendario que no permite más errores
Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

San Martín de Tucumán apuesta sus últimas fichas en un calendario que no permite más errores

El empate con Alvarado lo dejó séptimo y más lejos de la cima. Ahora, el equipo de Campodónico necesita ganar contra Maipú para sostenerse en zona de Reducido.

EN ACCIÓN. Franco García, lo mejor de San Martín contra Alvarado, podría mantener su titularidad el miércoles. Foto CASM.
Gonzalo Cabrera Terrazas
Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Primera NacionalClub Deportivo Maipú de MendozaAriel MartosSan MartínMariano CampodónicoDeportivo MaipúDeportivo MadrynSan Martín de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”
1

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones
2

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones

Nueve listas pelean en Tucumán por llegar a Diputados: uno por uno, todos los candidatos
3

Nueve listas pelean en Tucumán por llegar a Diputados: uno por uno, todos los candidatos

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes
4

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación
5

Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación

Caputo busca retirar $6 billones del mercado con una deuda exclusiva para bancos
6

Caputo busca retirar $6 billones del mercado con una deuda exclusiva para bancos

Más Noticias
El vínculo de Junín con Irlanda que renace en la camiseta que Sarmiento estrenará este lunes contra Atlético Tucumán

El vínculo de Junín con Irlanda que renace en la camiseta que Sarmiento estrenará este lunes contra Atlético Tucumán

Sorpresa en la prelista de convocados por Scaloni: Julio Soler, José López y Echeverri integran la nómina

Sorpresa en la prelista de convocados por Scaloni: Julio Soler, José López y Echeverri integran la nómina

Agenda de TV del lunes: ¿a qué hora y dónde ver en vivo Sarmiento-Atlético Tucumán?

Agenda de TV del lunes: ¿a qué hora y dónde ver en vivo Sarmiento-Atlético Tucumán?

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones

Yerba Buena debate un nuevo Código Urbano: límite de hasta cinco pisos para las construcciones

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Los hinchas sentenciaron con furia el empate de San Martín en La Ciudadela y pidieron cambios urgentes

Con muy pocos aprobados, mirá el 1x1 de San Martín de Tucumán en el empate contra Alvarado

Con muy pocos aprobados, mirá el 1x1 de San Martín de Tucumán en el empate contra Alvarado

Leila Luque y Emilia Filgueira escribieron su capítulo dorado en el Trasmontaña

Leila Luque y Emilia Filgueira escribieron su capítulo dorado en el Trasmontaña

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”

Rossana Chahla: “Los tucumanos no somos sucios”

Comentarios