Quién es Julio Soler, la gran sorpresa de Scaloni en la lista de la Selección para el cierre de las Eliminatorias

Soler nació en Asunción, pero desde chico se formó en Buenos Aires. Pasó por las juveniles de Argentinos Juniors y luego por Lanús, donde debutó en Primera en 2022. Con la celeste y blanca ya había acumulado un recorrido importante: jugó en la Sub-17 de Pablo Aimar, en la Sub-20 de Javier Mascherano -donde fue capitán- y en los Juegos Olímpicos de París 2024, en los que fue titular con la Sub-23. A sus 20 años, le llega el sueño de compartir cancha con los campeones del mundo.