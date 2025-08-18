Quién es Julio Soler, la gran sorpresa de Scaloni en la lista de la Selección para el cierre de las Eliminatorias

La Selección Argentina dio a conocer la prelista para la doble fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Lionel Scaloni presentó la lista de convocados para enfrentar a Venezuela el 4 de septiembre en el Monumental y a Ecuador el 9 en Quito. Además de la esperada presencia de Lionel Messi, la gran novedad fue la inclusión de Julio Soler, lateral que actualmente juega en el Bournemouth de la Premier League.
Soler nació en Asunción, pero desde chico se formó en Buenos Aires. Pasó por las juveniles de Argentinos Juniors y luego por Lanús, donde debutó en Primera en 2022. Con la celeste y blanca ya había acumulado un recorrido importante: jugó en la Sub-17 de Pablo Aimar, en la Sub-20 de Javier Mascherano -donde fue capitán- y en los Juegos Olímpicos de París 2024, en los que fue titular con la Sub-23. A sus 20 años, le llega el sueño de compartir cancha con los campeones del mundo.
El gran salto a Europa se dio el 7 de enero de 2025, cuando Bournemouth lo fichó en una operación valuada en 6,6 millones de libras, aunque en Argentina se habló de un pase que podría trepar hasta los 15 millones de dólares con variables. Firmó contrato hasta 2028 y en poco tiempo se ganó un lugar en la Premier League. Según Transfermarkt, su valor de mercado actual ronda los 8 millones de euros.
Durante la última temporada, Bournemouth logró su mejor campaña en la historia de la liga inglesa, finalizando 9º. El equipo dirigido por Andoni Iraola apostó fuerte por el lateral argentino, visto como una alternativa sólida ante la posible salida de Milos Kerkez. Su velocidad, firmeza en la marca y proyección ofensiva lo convirtieron en una pieza estratégica en el club inglés.
La historia de Soler también está marcada por sacrificios. Criado en Villa Lugano, tuvo que sortear dificultades económicas para entrenarse en las inferiores. En Lanús lo respaldaron con trabajo para su padre y lo alojaron en la pensión del club, donde se formó junto a otros juveniles. Hoy, con 58 partidos oficiales en Primera y ya asentado en Europa, llega a la Selección mayor con la ilusión de quedarse.
Una oportunidad en la mayor
Aunque Nicolás Tagliafico mantiene la titularidad en el puesto, Scaloni decidió sumar a Soler para esta doble fecha en reemplazo de Valentín Barco. Nacido en Paraguay pero convencido de representar a la Argentina, el joven lateral rechazó convocatorias guaraníes y eligió siempre la camiseta albiceleste. Ahora tendrá la chance de mostrarse en los entrenamientos y en la competencia, en lo que puede ser el comienzo de una larga historia en la Selección.