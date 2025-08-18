“Voló por los aires”: el accidente que estremeció al automovilismo argentino

El trasfondo de la categoría

La Fiat Competizione, creada con el objetivo de conjugar tecnología, distinción y espectáculo, es conocida por despertar pasión en los aficionados que sueñan con conducir un auto de carreras. Lo ocurrido en General Roca dejó en claro la exigencia y los riesgos de la disciplina, pero también la fortaleza de sus protagonistas, que enfrentan la velocidad sabiendo que cada giro puede cambiarlo todo.