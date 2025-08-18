“Espíritu argentino” y zurda de lujo: Xabi Alonso llenó de elogios a Franco Mastantuono

El futuro inmediato

En la misma conferencia, un periodista le preguntó a Alonso por la declaración de Mastantuono durante su presentación, cuando dijo que “El mejor jugador del mundo es Messi”. La respuesta fue clara: “¿Recomendación para decirle quién es su jugador favorito? No, no. Yo puedo ver que tenga lógica que sea su jugador favorito. O sea, es Messi... siendo argentino, siendo zurdo, no es una sorpresa para mí”. Con este panorama, todo indica que el ex River podría sumar sus primeros minutos con el Merengue en el inminente estreno por La Liga.