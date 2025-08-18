“Espíritu argentino” y zurda de lujo: Xabi Alonso llenó de elogios a Franco Mastantuono

El desembarco de Franco Mastantuono en el Real Madrid despertó gran expectación en España. Con apenas 18 años, el juvenil que surgió en River Plate sorprendió por su rápida adaptación y su fuerte personalidad. Los medios locales incluso comenzaron a hablar de una posible “era Mastantuono” en el equipo blanco. En la antesala del debut por La Liga contra Osasuna, Xabi Alonso se refirió a la llegada del argentino y no escatimó en elogios por la calidad y madurez que demostró en sus primeros entrenamientos.
En conferencia de prensa, el entrenador español resaltó la confianza con la que el mediocampista afrontó el salto al club. “La primera vez que hablé con él, me sorprendió mucho su personalidad. Tenía 17 años por aquel entonces. La segunda vez ya tenía 18, pero era un hombre de 17 años y tenía mucha seguridad en sí mismo. No tenía ningún vértigo de dar el paso de venir al Real Madrid”, señaló el DT, que subrayó el carácter del jugador.
El propio Mastantuono había admitido que la llamada de Alonso fue decisiva para elegir al Madrid. El técnico insistió en que el juvenil ya muestra señales claras de adaptación. “Desde que ha llegado, se le nota esa madurez, las ganas que tiene y esa calidad. En poco tiempo, se ve que va a integrarse con el equipo, tanto en la dinámica del vestuario como en la del juego”, aseguró, convencido de que su aporte será inmediato.
El entrenador sorprendió al dejar abierta la chance de que el argentino debute oficialmente. Consultado sobre esa posibilidad, fue categórico: “Sí, podría tener minutos mañana”. El partido contra Osasuna se disputará en el Santiago Bernabéu este martes a las 16.00 (hora argentina), y el joven aparece como una de las cartas que podría mostrar el Madrid, golpeado por varias bajas por lesión.
Sobre las cualidades del futbolista, Alonso fue más allá en su descripción. “Va a aportar calidad, energía. Es comprometido defensivamente, tiene buen impulso. En poco tiempo he visto que tiene esa garra, ese espíritu argentino, guerrero, pero que luego tiene calidad. Y luego tiene una pierna zurda espectacular. Tanto a balón parado como en el último pase, su definición es muy buena. Es un jugador joven, pero muy precoz. Tenemos que acompañarlo, pero ya estaba a un muy buen nivel”, resaltó el DT.
El futuro inmediato
En la misma conferencia, un periodista le preguntó a Alonso por la declaración de Mastantuono durante su presentación, cuando dijo que “El mejor jugador del mundo es Messi”. La respuesta fue clara: “¿Recomendación para decirle quién es su jugador favorito? No, no. Yo puedo ver que tenga lógica que sea su jugador favorito. O sea, es Messi... siendo argentino, siendo zurdo, no es una sorpresa para mí”. Con este panorama, todo indica que el ex River podría sumar sus primeros minutos con el Merengue en el inminente estreno por La Liga.