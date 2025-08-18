Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación

El cierre de listas de candidaturas para el próximo proceso electoral de medio término incluyó algunas sorpresas en distintos puntos del país. Las principales curiosidades provinieron de La Libertad Avanza (LLA) y el frente peronista Fuerza Patria que prometen ser los principales actores de la contienda que redistribuirá las fuerzas en el Congreso de la Nación.
Una de las principales apuestas electorales que hizo la gestión de Javier Milei fue la de exponer algunos exponentes del gabinete en listas de distintas provincias. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue la primera en confirmar que será candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires. A través de un posteo en sus redes sociales, la ministra de Seguridad dijo: “Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro”.
El ministro de Defensa, Luis Petri, será la otra figura de la administración libertaria que competirá por una banca para representar a su provincia, Mendoza. La candidatura de Petri es parte de un acuerdo de los libertarios con el gobernador radical Alfredo Cornejo que se cerró el mes pasado y deja al ministro de Defensa en óptimas condiciones para disputar la gobernación en 2027, como parte de un acuerdo con el radicalismo mendocino.
"Figura interesante"
Uno de los anuncios más sorpresivos de la jornada fue el de Virginia Gallardo. La actual panelista de Mujeres argentinas (programa de que se emite por Canal 13) es parte de la lista libertaria en Corrientes. “Ella es una persona que viene militando las ideas de Javier Milei. Es una figura interesante”, había declarado días atrás Lisandro Almirón, diputado nacional y candidato a gobernador del partido del presidente Milei.
En la vereda de Fuerza Patria, además de confirmar la candidaturas de dirigentes con amplía trayectoría como Jorge Taiana, también buscaron figuras nuevas para renovar el espacio.
De estrecha relación con Cristina Fernández de Kirchner y con Jorge Bergoglio, creador de una fundación que contiene a niños en el monte chaqueño, la Patagonia y Haití, el sacerdote Juan Carlos Molina será el principal candidato a diputado nacional de la lista de unidad que alcanzó en las últimas horas el peronismo de la provincia de Santa Cruz. Esta candidatura se trata de la segunda incursión política de Molina, después de haber conducido la Sedronar entre 2013 y 2015.