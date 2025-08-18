Funcionarios, famosos y sacerdotes en la disputa por las bancas en el Congreso de la Nación

Una de las principales apuestas electorales que hizo la gestión de Javier Milei fue la de exponer algunos exponentes del gabinete en listas de distintas provincias. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue la primera en confirmar que será candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires. A través de un posteo en sus redes sociales, la ministra de Seguridad dijo: “Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro”.