Tuqui 10: ¿cómo fue el sorteo del domingo 10 de agosto?

Una vez más se realizó una nueva edición del Tuqui 10, el juego de azar de la Caja Popular de Ahorros. Este domingo, se sorteó el pozo acumulado de $55 millones que se transmitió en vivo por Canal 10. El premio quedó nuevamente vacante mientras que hubo un afortunado ganador del Seguro Sale, otros 10 para el medio millón de pesos y otros cinco afortunados para los $150.000.
Este domingo se realizó otra edición del Tuqui 10. En esta ocasión se sorteaban $55 millones de pesos que nuevamente quedaron vacantes, por lo que el pozo alcanzó los $73.303.060,75. El sorteo de este monto se realizará el próximo domingo a las 20 hs. por Canal 10 con cartón naranja.
Mientras que un vecino de San Miguel de Tucumán se llevó el segundo premio "Seguro Sale" que sumaba un monto de $6.785.997,50. En esta instancia se hace un sorteo con 10 bolillas hasta que se consigue un ganador. 10 personas también se llevaron premios de $500.000 y otras cinco un monto de $150.000.
Cómo se juega al Tuqui 10
El juego consta de tres etapas. El primer premio es el “Tuqui 10”, donde se sortean 10 bolillas (el cartón trae 10 números) sobre un universo de 22 bolillas, enumeradas del 1 al 22.
El segundo se llama “Seguro Sale” (que siempre tendrá un ganador), donde se hace un sorteo con 10 bolillas, si queda vacante se sortea una más y, si aún sigue vacante, el sorteador electrónico lanza un número de cartón.
Por último, en la tercera etapa del juego se sortean 10 premios con número de cartón y el sistema informará dónde fue vendido.