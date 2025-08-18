 El huracán Erin llega al Caribe
El huracán Erin llega al Caribe

Amenaza con intensificarse.

Hace 1 Hs

El huracán Erin podría volver a intensificarse en los próximos días al aproximarse a Bahamas, en el Caribe, una región del Atlántico que ya se ha visto afectada por fuertes vientos y lluvias, con riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra, advirtió el servicio meteorológico estadounidense.

En Puerto Rico, territorio estadounidense azotado y devastado en 2017 por el huracán María, más de 150.000 habitantes se encuentran sin electricidad a causa de Erin.

El primer huracán de la temporada sobre el Atlántico se intensificó el sábado hasta alcanzar la categoría máxima 5, calificada de “catastrófica” por el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, antes de que la velocidad de los vientos disminuyera y fuera degradado a categoría 3.

Pero ayer, en horas de la tarde, el NHC advirtió que Erin probablemente volvería a intensificarse en los próximos días y que se había emitido una alerta de tormenta tropical para el sureste de las Bahamas, cerca de las costas de Florida, en el sureste de Estados Unidos.

Al pasar en la noche del sábado a unos 225 kilómetros al norte de San Juan, capital de Puerto Rico, el huracán soplaba con vientos de hasta 205 kilómetros por hora. El sábado por la mañana, la velocidad había alcanzado los 255 kilómetros por hora.

“Se espera que el centro del huracán Erin pase al este de las islas Turcas y Caicos y al sureste de las Bahamas durante la noche del domingo”, indicó el NHC.

Fluctuaciones

“Se prevén fluctuaciones en la intensidad durante los próximos días debido a cambios en la estructura interna del sistema. Erin se está convirtiendo en un sistema más extenso”, añadió la organización especializada en huracanes con sede en Miami.

Erin alcanzó la categoría 5, el nivel más alto en la escala Saffir-Simpson, poco más de 24 horas después de convertirse en un huracán de categoría 1, una rápida intensificación que, según científicos, se ha vuelto más común por el calentamiento global.

