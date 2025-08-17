Boca goleó en Mendoza, cortó su mala racha y volvió a la zona de clasificación a la Libertadores

Boca necesitaba un desahogo y lo encontró en Mendoza. Después de cuatro meses sin ganar, el “Xeneize” goleó 3-0 a Independiente Rivadavia y consiguió un triunfo clave tanto en lo futbolístico como en la tabla. La victoria lo reposicionó en la pelea por entrar a la Copa Libertadores 2026: ahora ocupa el tercer puesto de la tabla anual con 39 puntos, detrás de River y Central, y por encima de Argentinos, que quedó con 38.
El equipo de Miguel Ángel Russo arrastraba una racha de 12 partidos sin victorias, un registro que incomodaba a todo el mundo Boca. La última vez que había festejado había sido el 19 de abril, ante Estudiantes en La Bombonera. Esta vez, el desahogo llegó en el Malvinas Argentinas, con un marco especial: la hinchada copó una de las cabeceras y le puso color y aliento a una noche de resurrección.
El 1-0 llegó a los 29 minutos del primer tiempo, en una jugada confusa que terminó en gol en contra de Ezequiel Centurión, luego de un fuerte remate de Leandro Paredes. En el complemento, cuando el local presionaba en busca del empate, Boca lo liquidó con dos contragolpes letales: primero Ezequiel Zeballos, a los 41’, y luego Alan Velasco, a los 44’, cerraron la goleada.
Más allá de los tres puntos, el 3-0 dejó sensaciones de alivio. Boca mostró más orden en el mediocampo, con Paredes como eje y un equipo que no se desarmó en defensa. Aunque Independiente lo apretó gran parte del segundo tiempo, el “Xeneize” encontró espacios para definirlo y cortar una racha que amenazaba con convertirse en un peso histórico. El resultado también le permitió escalar en el Torneo Clausura: alcanzó seis unidades y quedó décimo, a solo un punto de los puestos de clasificación a los play-off.
Después del partido, Paredes expresó el sentimiento general del plantel: “No sé si fue mío o no, pero da igual. Lo importante es el resultado. Teníamos que hacer un segundo tiempo inteligente porque sabíamos que ellos se iban a venir. Para nosotros es muy importante haber ganado. Esto es Boca, hay que seguir trabajando y mejorando porque eso es lo que exige esta camiseta”, señaló el mediocampista.
Con el alivio a cuestas y la ilusión renovada, Boca recibirá el domingo a Banfield en La Bombonera. El objetivo será confirmar la levantada y sostenerse en la pelea por los dos frentes: los play-off del torneo y la clasificación a la Libertadores 2026.
Domingo cargado de fútbol
La jornada de la Liga Profesional también ofreció emociones en otros escenarios. Defensa y Justicia y Newell’s empataron 1-1 en Florencio Varela, Gimnasia perdió en casa 2-1 con Lanús y Banfield logró una remontada épica para vencer 3-2 a Estudiantes después de ir dos goles abajo. Además, Central Córdoba y Barracas Central igualaron 1-1 en Santiago del Estero, mientras que River superó 4-2 a Godoy Cruz en Núñez y se afirmó en lo más alto de su grupo.