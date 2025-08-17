 Boca goleó en Mendoza, cortó su mala racha y volvió a la zona de clasificación a la Libertadores
Secciones
DeportesFútbol

Boca goleó en Mendoza, cortó su mala racha y volvió a la zona de clasificación a la Libertadores

El equipo de Miguel Ángel Russo se impuso 3-0 a Independiente Rivadavia y dejó atrás una seguidilla de 12 partidos sin victorias.

CON PÚBLICO VISITANTE. La hinchada "xeneize" dijo presente en Mendoza ./X @BocaJrsOficial
17 Agosto 2025

Boca necesitaba un desahogo y lo encontró en Mendoza. Después de cuatro meses sin ganar, el “Xeneize” goleó 3-0 a Independiente Rivadavia y consiguió un triunfo clave tanto en lo futbolístico como en la tabla. La victoria lo reposicionó en la pelea por entrar a la Copa Libertadores 2026: ahora ocupa el tercer puesto de la tabla anual con 39 puntos, detrás de River y Central, y por encima de Argentinos, que quedó con 38.

El equipo de Miguel Ángel Russo arrastraba una racha de 12 partidos sin victorias, un registro que incomodaba a todo el mundo Boca. La última vez que había festejado había sido el 19 de abril, ante Estudiantes en La Bombonera. Esta vez, el desahogo llegó en el Malvinas Argentinas, con un marco especial: la hinchada copó una de las cabeceras y le puso color y aliento a una noche de resurrección.

El 1-0 llegó a los 29 minutos del primer tiempo, en una jugada confusa que terminó en gol en contra de Ezequiel Centurión, luego de un fuerte remate de Leandro Paredes. En el complemento, cuando el local presionaba en busca del empate, Boca lo liquidó con dos contragolpes letales: primero Ezequiel Zeballos, a los 41’, y luego Alan Velasco, a los 44’, cerraron la goleada.

Más allá de los tres puntos, el 3-0 dejó sensaciones de alivio. Boca mostró más orden en el mediocampo, con Paredes como eje y un equipo que no se desarmó en defensa. Aunque Independiente lo apretó gran parte del segundo tiempo, el “Xeneize” encontró espacios para definirlo y cortar una racha que amenazaba con convertirse en un peso histórico. El resultado también le permitió escalar en el Torneo Clausura: alcanzó seis unidades y quedó décimo, a solo un punto de los puestos de clasificación a los play-off.

Después del partido, Paredes expresó el sentimiento general del plantel: “No sé si fue mío o no, pero da igual. Lo importante es el resultado. Teníamos que hacer un segundo tiempo inteligente porque sabíamos que ellos se iban a venir. Para nosotros es muy importante haber ganado. Esto es Boca, hay que seguir trabajando y mejorando porque eso es lo que exige esta camiseta”, señaló el mediocampista.

Con el alivio a cuestas y la ilusión renovada, Boca recibirá el domingo a Banfield en La Bombonera. El objetivo será confirmar la levantada y sostenerse en la pelea por los dos frentes: los play-off del torneo y la clasificación a la Libertadores 2026.

Domingo cargado de fútbol

La jornada de la Liga Profesional también ofreció emociones en otros escenarios. Defensa y Justicia y Newell’s empataron 1-1 en Florencio Varela, Gimnasia perdió en casa 2-1 con Lanús y Banfield logró una remontada épica para vencer 3-2 a Estudiantes después de ir dos goles abajo. Además, Central Córdoba y Barracas Central igualaron 1-1 en Santiago del Estero, mientras que River superó 4-2 a Godoy Cruz en Núñez y se afirmó en lo más alto de su grupo.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsMendozaClub Sportivo Independiente Rivadavia de MendozaLeandro ParedesMiguel Ángel RussoLiga Profesional de FútbolExequiel Zeballos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Te sentís mal o dormís poco? Estas cinco apps de bienestar pueden ayudarte a repuntar
1

¿Te sentís mal o dormís poco? Estas cinco apps de bienestar pueden ayudarte a repuntar

Relajación contra el insomnio: un aliado secreto para lograr un sueño reparador
2

Relajación contra el insomnio: un aliado secreto para lograr un sueño reparador

¿Se puede controlar el colesterol con una ración diaria de legumbres?
3

¿Se puede controlar el colesterol con una ración diaria de legumbres?

Siete claves para controlar la hormona del estrés y cuidar la salud
4

Siete claves para controlar la hormona del estrés y cuidar la salud

Poesía para volver a ser niños: cinco poemas que celebran la infancia
5

Poesía para volver a ser niños: cinco poemas que celebran la infancia

Conocé los ejercicios que marcan la cintura, fortalecen la espalda y descontracturan
6

Conocé los ejercicios que marcan la cintura, fortalecen la espalda y descontracturan

Más Noticias
Descubrí qué aplicaciones están dañando tu salud mental y cómo evitarlas

Descubrí qué aplicaciones están dañando tu salud mental y cómo evitarlas

Gen Z: cómo maneja el dinero la generación que nunca tuvo monedero ni conoce el dinero en efectivo

Gen Z: cómo maneja el dinero la generación que nunca tuvo monedero ni conoce el dinero en efectivo

Vacunación: una estrategia clave en la prevención de eventos cardiovasculares

Vacunación: una estrategia clave en la prevención de eventos cardiovasculares

Los alimentos ideales para el cuidado de la memoria en los mayores de 60 años

Los alimentos ideales para el cuidado de la memoria en los mayores de 60 años

Conocé los ejercicios que marcan la cintura, fortalecen la espalda y descontracturan

Conocé los ejercicios que marcan la cintura, fortalecen la espalda y descontracturan

Santoral del 17 de agosto: San Jacinto, el misionero que llevó el Evangelio al norte de Europa

Santoral del 17 de agosto: San Jacinto, el misionero que llevó el Evangelio al norte de Europa

Poesía para volver a ser niños: cinco poemas que celebran la infancia

Poesía para volver a ser niños: cinco poemas que celebran la infancia

Siete claves para controlar la hormona del estrés y cuidar la salud

Siete claves para controlar la hormona del estrés y cuidar la salud

Comentarios