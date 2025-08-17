Boca goleó en Mendoza, cortó su mala racha y volvió a la zona de clasificación a la Libertadores

Más allá de los tres puntos, el 3-0 dejó sensaciones de alivio. Boca mostró más orden en el mediocampo, con Paredes como eje y un equipo que no se desarmó en defensa. Aunque Independiente lo apretó gran parte del segundo tiempo, el “Xeneize” encontró espacios para definirlo y cortar una racha que amenazaba con convertirse en un peso histórico. El resultado también le permitió escalar en el Torneo Clausura: alcanzó seis unidades y quedó décimo, a solo un punto de los puestos de clasificación a los play-off.