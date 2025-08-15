Raúl Cascini se fue del consejo de fútbol de Boca Juniors con críticas y reclamos fuertes

Uno de los puntos que más repercusión generó fue su respuesta a las palabras de Alexis Mac Allister, actual jugador del Liverpool. El mediocampista, campeón del mundo con la Selección Argentina, había señalado que su salida de Boca, en 2020, estuvo marcada por una decisión de Juan Román Riquelme y su equipo de trabajo. “Los dirigentes no querían que me quedara. Para mí fue muy duro, porque la persona que tomó la decisión fue Riquelme, que era mi ídolo”, había afirmado el ex volante de Argentinos Juniors.