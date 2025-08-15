Raúl Cascini se fue del consejo de fútbol de Boca Juniors con críticas y reclamos fuertes

La salida de Raúl Cascini del Consejo de Fútbol de Boca cerró un ciclo que comenzó con grandes expectativas y que ahora se despide entre agradecimientos, aclaraciones y fuertes críticas. El ex mediocampista, recordado por su paso por Platense, Independiente y Estudiantes de La Plata, decidió dar su versión tras confirmarse que ya no formará parte de la estructura encargada del fútbol profesional, donde trabajó junto a Jorge Bermúdez, Marcelo Delgado y Mauricio Serna. De ese grupo, solo “el Chelo” Delgado seguirá ligado al club.
En un contacto inicial con la prensa, Cascini manifestó su gratitud por la oportunidad recibida, pero no dejó pasar las críticas que, según él, se lanzaron contra su persona y su entorno en los últimos tiempos. Luego, ya por la noche, profundizó sus declaraciones, donde abordó diferentes temas que lo involucraron directa o indirectamente durante su gestión.
Uno de los puntos que más repercusión generó fue su respuesta a las palabras de Alexis Mac Allister, actual jugador del Liverpool. El mediocampista, campeón del mundo con la Selección Argentina, había señalado que su salida de Boca, en 2020, estuvo marcada por una decisión de Juan Román Riquelme y su equipo de trabajo. “Los dirigentes no querían que me quedara. Para mí fue muy duro, porque la persona que tomó la decisión fue Riquelme, que era mi ídolo”, había afirmado el ex volante de Argentinos Juniors.
Cascini replicó con dureza. “Lo contrató la dirigencia anterior sin opción de compra. Cuando llegamos, le quedaban seis meses y él pide irse. Fue todo lo que dijo en 2020. No hay mucho más”. Sus palabras no solo apuntaron al jugador, sino también a su padre, Carlos Mac Allister, ex defensor de Boca y ex Ministro de Deportes. “Está claro que es un empleado de Mauricio Macri, si trabajó con él. Que hable de Argentinos Juniors mejor, no de Boca”.
El ex futbolista no se limitó a este episodio. También expresó su malestar con ciertos comentarios de colegas retirados que, según él, traspasaron los límites del respeto. “Muchos ex jugadores se han referido a mí y a mi familia con faltas de respeto. Voy a mandar cartas documento porque hay cosas que no se pueden dejar pasar”, advirtió.
Más allá de la tensión en sus declaraciones, Cascini también se tomó un momento para hablar del presente futbolístico de Boca. “Hoy el equipo tiene un plantel de gran calidad. Cuando logren confianza y encadenen dos o tres victorias, van a dar mucho que hablar”, señaló.
Cómo fue la relación entre Cascini y el "Xeneize"
La relación entre Cascini y Boca estuvo marcada por un lazo emocional profundo, sobre todo por su rol en la conquista de la Copa Intercontinental de 2003, donde anotó el gol que selló la victoria ante Milan. Esa historia compartida hace que su adiós tenga un peso especial para él y para muchos hinchas. Sin embargo, las diferencias internas y las tensiones acumuladas en estos años dentro del Consejo hicieron imposible su continuidad.
En un clima donde las discusiones sobre el presente y futuro del club se mezclan con recuerdos y viejas cuentas pendientes, la salida de Cascini deja en claro que el mundo Boca es muy complejo. Entre las críticas cruzadas, las defensas públicas y la inevitable carga emocional de quien fue protagonista dentro y fuera de la cancha, el ex mediocampista cierra esta etapa convencido de haber defendido sus convicciones.