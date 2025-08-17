Un día del Niño muy especial en el Trasmontaña

El Trasmontaña 2025 dejó cientos de historias, pero pocas tan especiales como la de Diego y Facundo Mansilla, padre e hijo de Catamarca, que vivieron un Día del Niño diferente: compartiendo juntos la exigente competencia de mountain bike.
Para Facundo fue su primera participación, mientras que su papá ya lleva tres ediciones. “Es una experiencia hermosa. Fue la primera vez que compito, mientras que él ya viene corriendo hace tres años. Tuvimos un problema con la bici, terminamos dejando la cadena en un solo cambio, pero con la ayuda de la gente pudimos seguir adelante”, relató el joven debutante con una sonrisa de satisfacción.
Diego, con más experiencia en el circuito, coincidió en que lo más importante era llegar: “Es una carrera muy dura, muy montañosa. Nosotros hicimos un recorrido más corto, pero igual se sintió. Lo fundamental era completar la prueba y lo logramos”.
La jornada también estuvo llena de detalles que sumaron emoción. Facundo recibió un termo como obsequio y no dudó en estrenarlo en este día especial. “Con eso estoy feliz”, comentó, mostrando que en la sencillez también se esconde la alegría de las grandes experiencias. El padre, orgulloso, dejó abierta la puerta a futuras competencias: “Habrá que ver si Facundo quiere volver a correr, tal vez con sus amigos. Por ahora lo importante es que compartimos un momento único.
Fue un Día del Niño tremendo, lleno de sensaciones distintas, y quedará en el recuerdo de toda la familia”. Una postal distinta del Trasmontaña: padre e hijo unidos por la pasión del ciclismo y la montaña, celebrando la vida y el deporte en una jornada inolvidable.