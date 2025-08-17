 Bicicletas, asado y vinos en La Sala
Bicicletas, asado y vinos en La Sala

Un contingente de sanjuaninos compartieron anécdotas y bebidas tras la competencia.

17 Agosto 2025

La 31ª edición del Trasmontaña reunió a más de 2.500 bikers de todo el país y del exterior, y entre ellos no faltaron los sanjuaninos, que llegaron en grupo y con una tradición que ya trasciende la competencia. Edgardo, al que todos llaman cariñosamente “Chango”, lleva doce años participando en la carrera. Con una sonrisa de satisfacción, recuerda: “El circuito estuvo duro, le agregaron un tramo que costó mucho, pero sigue siendo muy lindo, como siempre. La montaña nunca decepciona”. 

Como integrante del equipo A2 de San Juan, “Chango” resalta que lo más valioso es la experiencia compartida. El día comienza temprano, a las 5.30, con la energía de un campamento donde conviven competidores de distintas edades y categorías. 

“Yo soy el mayor, pero todos disfrutamos de estar aquí. Más allá del podio, lo importante es sentir la experiencia del Trasmontaña”, asegura. Aunque confiesa haber alcanzado el podio en dos ocasiones, hoy lo que pesa es la tradición: participar, disfrutar y mantener viva la pasión.

Incluso ha corrido junto a su pareja en años anteriores y ahora se anima a cambiar de dupla para renovar la experiencia. Claro que no todo es esfuerzo. La tradición sanjuanina dicta que, después de pedalear, el asado es infaltable. “Siempre que venimos en grupo, el asado está y con un tinto sanjuanino. Es tan importante como la carrera”, comenta entre risas.

Temas San JuanEl PaísChileTrasmontañaArgentina
