Bicicletas, asado y vinos en La Sala

La 31ª edición del Trasmontaña reunió a más de 2.500 bikers de todo el país y del exterior, y entre ellos no faltaron los sanjuaninos, que llegaron en grupo y con una tradición que ya trasciende la competencia. Edgardo, al que todos llaman cariñosamente “Chango”, lleva doce años participando en la carrera. Con una sonrisa de satisfacción, recuerda: “El circuito estuvo duro, le agregaron un tramo que costó mucho, pero sigue siendo muy lindo, como siempre. La montaña nunca decepciona”.