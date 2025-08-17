Portillo pasa del Trasmontaña a Suiza en un par de semanas

La dupla integrada por Victoria Portillo e Ignacio Cufré se quedó con el primer puesto en la categoría Junior Mixto del Trasmontaña. “Corrimos en la categoría Sub 23 Mixto, éramos seis parejas. Largamos todos juntos, pero desde el inicio nos vimos solos y así hicimos toda la carrera. Fue muy dura, pero logramos mantener nuestro ritmo y terminar de la forma que buscábamos”, contaron los ganadores. Uno de los tramos más exigentes, coincidieron, fue la subida en la zona de Maciel, el Rulo y la U de Olivia, considerada por muchos como la más difícil del circuito.