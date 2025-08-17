 Portillo pasa del Trasmontaña a Suiza en un par de semanas
Portillo pasa del Trasmontaña a Suiza en un par de semanas

La ciclista fue seleccionada para representar a nuestro país.

17 Agosto 2025

La dupla integrada por Victoria Portillo e Ignacio Cufré se quedó con el primer puesto en la categoría Junior Mixto del Trasmontaña. “Corrimos en la categoría Sub 23 Mixto, éramos seis parejas. Largamos todos juntos, pero desde el inicio nos vimos solos y así hicimos toda la carrera. Fue muy dura, pero logramos mantener nuestro ritmo y terminar de la forma que buscábamos”, contaron los ganadores. Uno de los tramos más exigentes, coincidieron, fue la subida en la zona de Maciel, el Rulo y la U de Olivia, considerada por muchos como la más difícil del circuito. 

“Llegás muy cansado y esa curva larga te exige al máximo. Pero ya sabíamos que después venía el tramo final”, explicó Cufré. La victoria llega en un momento especial para Portillo, que fue convocada por la selección argentina para viajar a Suiza el próximo 23 de septiembre, junto a ciclistas de 17 y 18 años. 

“Será una experiencia muy buena para conocer este deporte afuera, estoy muy contenta y ahora necesitamos apoyo para poder concretar el viaje”, expresó. Por su parte, Cufré adelantó que seguirá compitiendo en algunas fechas del campeonato tucumano, aunque con la vista puesta en un objetivo mayor: “El sueño es correr la Mixta Elite, donde están los mejores. Ahí realmente nos medimos y sabemos dónde estamos parados”, manifestó.

