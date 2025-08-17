 River goleó a Godoy Cruz y llega encendido al cruce de Libertadores
River goleó a Godoy Cruz y llega encendido al cruce de Libertadores

Sebastián Driussi y Giuliano Galoppo marcaron dos goles cada uno en el 4-2 del “Millonario”, que lidera la Zona B.

DE JERARQUÍA. Galoppo, paso a paso, se consagra como un jugador clave en el equipo de Marcelo Gallardo ./X @RiverPlate
17 Agosto 2025

River Plate cumplió en el Monumental con un triunfo que le da aire y confianza antes de la Copa Libertadores. Con mayoría de suplentes, el equipo de Marcelo Gallardo superó 4-2 a Godoy Cruz y se afianzó como líder de la Zona B del Torneo Clausura con 11 puntos.

El encuentro arrancó con ritmo frenético y goles rápidos. A los 3 minutos, Sebastián Driussi abrió el marcador con un derechazo desde afuera del área, pero enseguida el “Tomba” reaccionó con una gran jugada de Santino Andino que Agustín Auzmendi definió para el 1-1. Giuliano Galoppo apareció en el área para poner otra vez en ventaja a River, aunque poco después Facundo Altamira recibió una falta de Lautaro Rivero y Auzmendi lo transformó en penal convertido.

Cuando parecía que el entretiempo llegaba con empate, un córner ejecutado por Juan Fernando Quintero encontró la cabeza de Galoppo para el 3-2 parcial. Ya en el complemento, una jugada colectiva dejó a Driussi de frente al arco y el delantero firmó su segundo tanto de la noche para sentenciar el 4-2 definitivo. Godoy Cruz tuvo la chance de descontar con un gol de Maxi González, pero fue anulado a instancias del VAR.

La nota negativa para el “Millonario” fueron las lesiones: Fabricio Bustos dejó la cancha en la primera etapa por un problema en el tobillo y Quintero, que volvía a la titularidad, se retiró en el entretiempo con dolor en la rodilla. Ambos están en duda para el duelo del jueves ante Libertad de Paraguay, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, que se jugará en el Monumental con la serie igualada 0-0.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateClub Deportivo Godoy CruzMarcelo GallardoSebastián DriussiFabricio BustosJuan Fernando QuinteroLiga Profesional de Fútbol
