River goleó a Godoy Cruz y llega encendido al cruce de Libertadores

La nota negativa para el “Millonario” fueron las lesiones: Fabricio Bustos dejó la cancha en la primera etapa por un problema en el tobillo y Quintero, que volvía a la titularidad, se retiró en el entretiempo con dolor en la rodilla. Ambos están en duda para el duelo del jueves ante Libertad de Paraguay, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, que se jugará en el Monumental con la serie igualada 0-0.