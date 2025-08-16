¿Por qué Matías Kranevitter no suma minutos en River?

Ni las bajas que complicaron a Marcelo Gallardo modificaron el panorama: tres futbolistas de River se mantienen al margen del plantel y su futuro es una incógnita. Durante la pretemporada, el entrenador decidió reducir el plantel y varios ya emigraron, pero Manuel Lanzini, Matías Kranevitter y Federico Gattoni continúan entrenándose en Ezeiza con preparadores particulares.
El mercado de pases en Argentina ya cerró y en Europa está a punto de finalizar. En ese contexto, los tres jugadores permanecen en un limbo. Mientras Adam Bareiro partió a Fortaleza, Leandro González Pirez regresó a Estudiantes, Gonzalo Tapia se sumó a San Pablo, Rodrigo Aliendro firmó con Vélez, Santiago Simón se fue a Toluca y Matías Rojas rescindió para ir al Portland Timbers, ellos siguen trabajando a contraturno.
La situación de Gattoni llama la atención: pese a la falta de variantes en defensa, Gallardo no lo incluyó ni siquiera en el banco de suplentes frente a Libertad en Asunción. Prefirió llevar al juvenil Ulises Giménez, habitual en la Reserva, antes que recurrir al ex San Lorenzo.
Para Lanzini y Kranevitter, el panorama es igual de complejo. El DT ya les comunicó que no serán tenidos en cuenta. Unión mostró interés por el volante central y Vélez por el ex West Ham, pero las negociaciones no avanzaron. De esta manera, está descartado que se sumen a otro club argentino este año.
Con contrato hasta diciembre, los dos históricos corren el riesgo de pasar seis meses sin jugar. De no aparecer una oferta del exterior que convenza a ambas partes, quedarán con el pase en su poder en 2026 y lejos de Núñez.