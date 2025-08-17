Atlético busca levantarse en Junín y Lucas Pusineri pide foco: “Queremos ser protagonistas”

En ese sentido, la visita a Sarmiento aparece como una prueba crucial en lo deportivo y en lo anímico. El rival llega en alza tras vencer a San Martín de San Juan, y tiene como DT a Facundo Sava, que hasta hace unos meses estuvo en el banco de Atlético. Ese antecedente le suma un condimento especial al duelo: conoce de cerca a buena parte del plantel y ahora lo enfrentará desde la vereda de enfrente.