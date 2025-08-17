Atlético busca levantarse en Junín y Lucas Pusineri pide foco: “Queremos ser protagonistas”

Atlético encarará este lunes un partido que puede marcar un antes y un después en la temporada. Desde las 19, el “Decano” visitará a Sarmiento en Junín, con la obligación de sumar para no perder terreno en la tabla del Clausura y, al mismo tiempo, escaparle al riesgo que impone la clasificación Anual.
El equipo de Lucas Pusineri llega con cinco puntos y se encuentra noveno en la zona B, compartiendo lote con Instituto y el propio “Verde”, pero con mejor diferencia de gol.
Una victoria lo impulsaría hacia el grupo de los ocho primeros (el objetivo central para alcanzar los playoffs) y además le permitiría estirar a siete la distancia sobre Talleres, el penúltimo en la tabla Anual y que estaría descendiendo a través de esta vía -debido a que San Martín de San Juan estaría perdiendo la categoría por los promedios-.
La herida
El cimbronazo por la eliminación en la Copa Argentina todavía duele, pero Pusineri intenta darle la vuelta rápido. “Sufrimos un golpe duro porque estábamos con mucha ilusión, sobre todo después del partido con Boca. El equipo hizo méritos para seguir adelante, pero en este deporte muchas veces ocurren estas injusticias”, explicó el entrenador.
Es cierto: Atlético dejó señales de un equipo con intenciones de ser protagonista, pero le faltó eficacia y creatividad en los últimos metros para poder revertir la historia en el “Padre Ernesto Martearena”. No es que la “Lepra” lo haya superado, pero los errores defensivos se pagaron demasiado caro y, en este caso, lo dejó sin chances de continuar en un certamen nacional.
Ese es el punto que pretende reforzar de cara al duelo en Junín. “Atlético quiere proponer, quiere sentirse protagonista, y eso es lo que pregonamos. No estuvimos finos en algunas jugadas que terminaron en goles del rival, y ese es el dolor que nos queda. Pero esto continúa y tenemos un objetivo fijo: en los 12 partidos restantes queremos encontrar la regularidad para clasificar entre los ocho”, remarcó.
El entrenador insiste en que Atlético intenta ser uno de los protagonistas del torneo. “Cuando decimos competitivo es porque está a la vista que el equipo mereció un poco más, jugó bien, y contó con varias situaciones claras. De hecho, si contabilizáramos algunos goles no cobrados o anulados, estaríamos hablando de otra posición en la tabla. Pero hay que poner todo en contexto”, sostuvo.
En ese sentido, la visita a Sarmiento aparece como una prueba crucial en lo deportivo y en lo anímico. El rival llega en alza tras vencer a San Martín de San Juan, y tiene como DT a Facundo Sava, que hasta hace unos meses estuvo en el banco de Atlético. Ese antecedente le suma un condimento especial al duelo: conoce de cerca a buena parte del plantel y ahora lo enfrentará desde la vereda de enfrente.
También posee nombres de gran jerarquía como es el caso de Lucas Pratto en el ataque o el defensor Facundo Roncaglia, quien estaría bajo análisis para ver si forma parte del “11” inicial del partido.
Mentalidad y exigencia
Más allá de las cuentas de la tabla, Pusineri recalca que la clave está en la mentalidad del grupo. “Va a ser un partido difícil, complicado, como todos los de este fútbol; muy luchados y disputados. Ojalá podamos encontrar la chance para anotar y que no nos anoten, porque ahí está la diferencia. El grupo viene mostrando competitividad y queremos sostenerlo”, expresó de manera tajante.
El mensaje es claro: cada punto, cada partido y cada detalle pueden inclinar la balanza en un torneo que se volvió una carrera corta y exigente. “No es que cada encuentro sea una final, pero sí son todos muy importantes. Vamos por el objetivo de entrar a los ocho, que es lo que realmente queremos”, concluyó el DT.
Atlético, de este modo, tiene la necesidad de ganar para mantenerse en el lote de los equipos protagonistas del Clausura y, sobre todo, tomar un respiro de ese “infierno” que se denomina tabla Anual.