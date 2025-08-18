Para conocer la herencia de la cultura árabe

Al-Andalus fue el nombre dado a la región de la península ibérica que permaneció bajo dominio musulmán durante la Edad Media, desde el siglo VIII hasta el siglo XV. Se refiere a un período histórico y cultural donde convivieron diferentes grupos religiosos y étnicos, dejando un legado significativo en la arquitectura, el arte, la ciencia y la literatura. Ese riquísimo período, para muchos desconocido, será abordado en el ciclo de charlas que organiza el Centro Andaluz de Tucumán.
La cita será en dos viernes sucesivos, el 22 y el 29 de agosto, y las disertaciones estarán a cargo de la Dra. María Lelia García Calderón y la Mg. Eliana Homsi. En ambos casos el escenario será la sede del Centro (Buenos Aires 614). Se recomienda a los interesados inscribirse con tiempo, teniendo en cuenta la capacidad del lugar. “Será un espacio de encuentro para descubrir cómo la riqueza de esta civilización ha dejado huellas profundas en la identidad mediterránea y andaluza”, destaca la invitación.
La Reconquista cristiana, un proceso gradual de recuperación de territorio, culminó con la toma de Granada por los Reyes Católicos en 1492, marcando el fin de Al-Andalus. Quedó un legado muy potente de esa cultura árabe y vale la pena conocerla en detalle.