Para conocer la herencia de la cultura árabe

La cita será en dos viernes sucesivos, el 22 y el 29 de agosto, y las disertaciones estarán a cargo de la Dra. María Lelia García Calderón y la Mg. Eliana Homsi. En ambos casos el escenario será la sede del Centro (Buenos Aires 614). Se recomienda a los interesados inscribirse con tiempo, teniendo en cuenta la capacidad del lugar. “Será un espacio de encuentro para descubrir cómo la riqueza de esta civilización ha dejado huellas profundas en la identidad mediterránea y andaluza”, destaca la invitación.