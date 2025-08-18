 Para conocer la herencia de la cultura árabe
Secciones
SociedadActualidad

Para conocer la herencia de la cultura árabe

Programaron dos charlas a cargo de especialistas en el Centro Andaluz.

Hace 5 Hs

Al-Andalus fue el nombre dado a la región de la península ibérica que permaneció bajo dominio musulmán durante la Edad Media, desde el siglo VIII hasta el siglo XV. Se refiere a un período histórico y cultural donde convivieron diferentes grupos religiosos y étnicos, dejando un legado significativo en la arquitectura, el arte, la ciencia y la literatura. Ese riquísimo período, para muchos desconocido, será abordado en el ciclo de charlas que organiza el Centro Andaluz de Tucumán.

La cita será en dos viernes sucesivos, el 22 y el 29 de agosto, y las disertaciones estarán a cargo de la Dra. María Lelia García Calderón y la Mg. Eliana Homsi. En ambos casos el escenario será la sede del Centro (Buenos Aires 614). Se recomienda a los interesados inscribirse con tiempo, teniendo en cuenta la capacidad del lugar. “Será un espacio de encuentro para descubrir cómo la riqueza de esta civilización ha dejado huellas profundas en la identidad mediterránea y andaluza”, destaca la invitación.

Dubai, Emiratos Árabes, un espacio de negocio para seis empresas tucumanas

Dubai, Emiratos Árabes, un espacio de negocio para seis empresas tucumanas

La Reconquista cristiana, un proceso gradual de recuperación de territorio, culminó con la toma de Granada por los Reyes Católicos en 1492, marcando el fin de Al-Andalus. Quedó un legado muy potente de esa cultura árabe y vale la pena conocerla en detalle.


Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Te sentís mal o dormís poco? Estas cinco apps de bienestar pueden ayudarte a repuntar
1

¿Te sentís mal o dormís poco? Estas cinco apps de bienestar pueden ayudarte a repuntar

Relajación contra el insomnio: un aliado secreto para lograr un sueño reparador
2

Relajación contra el insomnio: un aliado secreto para lograr un sueño reparador

¿Se puede controlar el colesterol con una ración diaria de legumbres?
3

¿Se puede controlar el colesterol con una ración diaria de legumbres?

Siete claves para controlar la hormona del estrés y cuidar la salud
4

Siete claves para controlar la hormona del estrés y cuidar la salud

Poesía para volver a ser niños: cinco poemas que celebran la infancia
5

Poesía para volver a ser niños: cinco poemas que celebran la infancia

Conocé los ejercicios que marcan la cintura, fortalecen la espalda y descontracturan
6

Conocé los ejercicios que marcan la cintura, fortalecen la espalda y descontracturan

Más Noticias
Descubrí qué aplicaciones están dañando tu salud mental y cómo evitarlas

Descubrí qué aplicaciones están dañando tu salud mental y cómo evitarlas

Gen Z: cómo maneja el dinero la generación que nunca tuvo monedero ni conoce el dinero en efectivo

Gen Z: cómo maneja el dinero la generación que nunca tuvo monedero ni conoce el dinero en efectivo

Vacunación: una estrategia clave en la prevención de eventos cardiovasculares

Vacunación: una estrategia clave en la prevención de eventos cardiovasculares

Los alimentos ideales para el cuidado de la memoria en los mayores de 60 años

Los alimentos ideales para el cuidado de la memoria en los mayores de 60 años

Conocé los ejercicios que marcan la cintura, fortalecen la espalda y descontracturan

Conocé los ejercicios que marcan la cintura, fortalecen la espalda y descontracturan

Santoral del 17 de agosto: San Jacinto, el misionero que llevó el Evangelio al norte de Europa

Santoral del 17 de agosto: San Jacinto, el misionero que llevó el Evangelio al norte de Europa

Poesía para volver a ser niños: cinco poemas que celebran la infancia

Poesía para volver a ser niños: cinco poemas que celebran la infancia

Siete claves para controlar la hormona del estrés y cuidar la salud

Siete claves para controlar la hormona del estrés y cuidar la salud

Comentarios