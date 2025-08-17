Elecciones en Bolivia: cerraron los comicios y comienza el recuento con dos candidatos de derecha como favoritos

Las elecciones presidenciales en Bolivia 2025 cerraron este domingo con una participación masiva de los casi ocho millones de votantes habilitados. A lo largo de la jornada se registraron algunos incidentes aislados, pero en general el clima electoral se mantuvo en calma.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) comenzó el recuento a las 16 (17 hora de Argentina) y, por primera vez, implementa el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre), que promete datos provisorios rápidos. Se espera que para las 21 (22 en Argentina) ya esté computado el 80% de los votos.
Quiroga y Doria Medina, favoritos para un balotaje histórico
Según las encuestas previas, los dos candidatos mejor posicionados son:
Jorge "Tuto" Quiroga (65), ex presidente y referente de la derecha boliviana.
Samuel Doria Medina (66), empresario millonario y líder de la Alianza Unidad.
Ambos rondaban poco más del 20% de intención de voto antes de la elección. De confirmarse, se enfrentarán en el balotaje previsto para el 19 de octubre, lo que marcaría un giro político a la derecha tras cuatro gobiernos consecutivos del Movimiento al Socialismo (MAS).
La izquierda dividida y el rol de Evo Morales
El principal candidato de izquierda es Andrónico Rodríguez (36), presidente del Senado, que buscaba captar el “voto útil” de los seguidores de Evo Morales (65). El ex mandatario, impedido de presentarse, llamó a sus simpatizantes a anular el voto, lo que debilitó las chances de su espacio.
La jornada electoral no estuvo exenta de tensión: Rodríguez fue abucheado y atacado con piedras cuando llegó a votar, luego de que la policía detonara un artefacto sospechoso cerca de su centro electoral en Entre Ríos, Cochabamba.
Incidentes aislados y abucheos a candidatos
Otros postulantes también enfrentaron rechazos:
Eduardo del Castillo (36), ex ministro de Gobierno, fue abucheado en Santa Cruz de la Sierra.
Johnny Fernández (61), alcalde de Santa Cruz, fue increpado y le arrojaron agua al momento de votar.
El comandante de la Policía, Augusto Russo, informó que durante la jornada se registraron 1.540 detenidos y 176 vehículos retenidos por incumplir la veda electoral. Además, se detuvo a un hombre que hacía campaña por el voto nulo en Potosí.
Restricciones y medidas del TSE
Debido a rumores de presiones para fotografiar las boletas a favor del oficialismo, el TSE prohibió el ingreso de celulares con cámara al cuarto oscuro. La medida buscó garantizar el secreto del voto en medio de denuncias que el Gobierno calificó como falsas.
Qué se espera en las próximas horas
Con los resultados preliminares previstos para las 21 hora local, Bolivia aguarda con expectativa un recuento que podría definir un cambio histórico en el mapa político del país.
Si se confirman las encuestas, el balotaje enfrentará a Quiroga y Doria Medina, y marcará el fin de dos décadas de hegemonía del MAS.