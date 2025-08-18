 Cartas de lectores: Principios radicales
La semana pasada más de un centenar de radicales estuvimos en la sede de Catamarca 851 para escuchar las reflexiones de un veterano dirigente que en las buenas y en las malas siempre recorrió el país, arriesgando su vida en la dictadura militar. Del análisis crítico y alentador para que no bajemos los brazos y sigamos luchando para mantener los valores de nuestro partido, combatiendo a quienes nos llevan a un destino incierto, debemos sacarnos el sombrero que a sus 81 años este santafesino no baja los brazos y mantiene inalterable sus neuronas con una claridad y ganas que nos sirve de aliento. Abogó para que recuperemos los paños de Alem, Yrigoyen, Alvear, Frondizi, Alfonsín, Íllia , De la Rúa, Balbín y tantos otros. Ese hombre se llama Luis “Changui” Cáceres. Ojalá ese optimismo se transmita a las nuevas generaciones, para que conserven la defensa de la libertad, advirtiendo de políticas psicópatas. “Adelante los que quedan”.

José Luis Avignone

Marcos Paz 922 

SM Tucumán

