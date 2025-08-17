 Santa Fe: cuatro obreros murieron mientras trabajaban en un edificio en construcción
Santa Fe: cuatro obreros murieron mientras trabajaban en un edificio en construcción

Estaban adentro de un montacargas que se desplomó desde el noveno piso. Un quinto trabajador resultó herido y está grave.

El montacargas de desplomó desde el noveno piso.
Hace 3 Hs

Un terrible accidente laboral ocurrió este domingo en la provincia de Santa Fe, donde cuatro obreros murieron mientras trabajaban en edificio en construcción.

Los trabajadores estaban en el interior de un montacargas que cayó desde un noveno piso y fallecieron en el acto. En tanto, un quinto obrero sobrevivió y fue trasladado en grave estado al hospital local.

El hecho se produjo este mediodía, en una obra de calle San Carlos al 1000, en la ciudad de San Lorenzo, a unos 23 kilómetros de Rosario.

En ese lugar, el grupo de obreros oriundos de Villa Ocampo estaba realizando trabajos de albañilería cuando quisieron regresar a planta baja, pero un cable tensor se cortó y el elevador se desplomó.

Las víctimas tuvieron que ser rescatadas por los Bomberos Zapadores de Santa Fe. Allí se confirmó que tres habían muerto. En tanto, los dos obreros restantes fueron llevados de urgencia al hospital, pero uno de ellos falleció camino al centro de salud.

Según informó a TN la periodista Fiama Debiazzi, el trabajador sobreviviente sigue internado en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

