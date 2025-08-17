Empresa sucroalcoholera accedió a un préstamo internacional para potenciar exportaciones

La empresa Ledesma firmó un contrato de préstamo externo, denominado en inglés “Trade Finance Facility”, con Cooperatieve Rabobank UA, un banco cooperativo internacional de origen neerlandés. Con sede en Utrecht, Países Bajos, esta firma se destaca por su enfoque en el sector agroalimentario y se ha convertido en un proveedor de servicios financieros que opera a escala mundial.
Rabobank pondrá a disposición de Ledesma un Monto Comprometido Principal (Commited Principal Amount) de U$S44,25 millones, y un monto de 5 millones de euros. Estos montos serán desembolsados en un período de seis meses y el préstamo será destinado a pre financiar exportaciones de Ledesma, informaron en la compañía jujeña
El capital y el interés se cancelarán en un plazo de 36 meses.
Ledesma es una empresa agroindustrial argentina que lidera los mercados nacionales del azúcar y del papel, los que produce a partir de la fibra de caña de azúcar. Además, es el principal productor y exportador nacional de naranjas, y produce carne y cereales en Buenos Aires y Entre Ríos.
Por otro lado, el pasado 12 de agosto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se llevó a cabo el evento que distingue a las empresas que se destacaron durante el último año en la actividad empresarial a nivel nacional.
El Grupo Ledesma recibió el Premio Fortuna 2025 a la Mejor Empresa Agroproductiva. Carlos Blaquier, miembro del Comité Ejecutivo del Directivo de Ledesma SAAI y Eduardo Nougues, director de Asuntos Institucionales y Legales, recibieron el premio de manos de Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).
“Es un gran honor recibir en nombre de Ledesma este premio que nos otorga la Revista Fortuna como la mejor compañía agroindustrial de la Argentina. Nuestra industria enfrenta grandes desafíos, un mundo más competitivo que exige eficiencia, productividad, innovación y sostenibilidad. Para responder, necesitamos más que nunca trabajar juntos, empresas, Estado y sociedad, mejorando infraestructura, reduciendo costos y promoviendo la inversión", señaló Blaquier.
Además, detalló el modelo de sostenibilidad de la empresa: "Creemos que la verdadera competitividad se construye también cuidando el ambiente, desarrollando nuestras comunidades y mirando al futuro con optimismo. Muchas gracias nuevamente a Fortuna y a todos los que forman parte de la familia de Ledesma. Este reconocimiento es de ustedes".
Eduardo Nougues dedicó unas palabras a quienes forman parte de la empresa Ledesma: “Este premio es, sobre todo, para nuestra gente, para cada directivo, cada colaborador y sus familias que día a día ponen su esfuerzo, talento y compromiso para que Ledesma siga creciendo, innovando y aportando valor al país".
Hace 20 años que la revista Fortuna, de Editorial Perfil SA, galardona a quienes más se destacaron en la actividad empresarial en la Argentina en diversos sectores como el alimenticio, eléctrico y petrolero e industrias tales como la automotriz, la de telecomunicaciones y bancos.